Diretta/ Juventus Atalanta (risultato 0-1) streaming video tv: sblocca Koopmeiners! (10 marzo 2024)

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA (RISULTATO 0-1): SBLOCCA KOOPMEINERS!

La Juventus prova ad alzare i ritmi nella fase centrale del primo tempo. Alla mezz’ora break bianconero su un pallone sfuggito a Scamacca, Milik però è troppo precipitoso al momento della conclusione e calcia alto. Al 35′ però è l’Atalanta a passare in vantaggio: schema magistrale su calcio di punizione degli uomini di Gasperini, Pasalic pesca Koopmeiners che insacca sfuggendo alla guardia dei difensori bianconeri. La Juventus fatica a reagire, al 45′ viene murata una conclusione di Locatelli e i bergamaschi arrivano all’intervallo piuttosto tranquillamente, in vantaggio di misura all’Allianz Stadium. (agg. di Fabio Belli)

JUVENTUS ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juventus Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Juventus Atalanta sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

CI PROVA CHIESA

Inizio di gara piuttosto equilibrato all’Allianz Stadium, al 6′ il primo tentativo è della Juventus con un calcio di punizione di Chiesa che si alza abbondantemente sopra la traversa. Al 12′ ancora Chiesa protagonista con un’accelerazione che gli permette di saltare Zappacosta e crossare per la testa di Miretti, pallone centrale che non crea grattacapi a Carnesecchi. La Juventus controlla il possesso palla, al 23′ Chiesa prova a fare tutto da solo ma il suo destro è troppo debole per impensierire Carnesecchi. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta dell’affascinante Juventus Atalanta sta per cominciare. Dire che sia un periodo negativo per i bianconeri è riduttivo: dopo aver vinto cinque partite consecutive, ed essere rimasta imbattuta per 17 turni con 13 vittorie e quattro pareggi, la Juventus è caduta in tre occasioni di cui due consecutive (Inter e Udinese) e ha pareggiato contro Empoli e Verona, dunque ha fatto 5 punti nelle ultime sei giornate (anche contro avversarie non impossibili) e dal -2 dall’Inter è scivolata fino al -15, perdendo lo scudetto e mettendo anche a rischio il terzo posto, adesso dunque per Massimiliano Allegri serve una conferma immediata per chiudere al meglio questa stagione. L’Atalanta ha avuto un ottimo periodo con quattro vittorie consecutive tra gennaio e febbraio, poi si è fermata.

Pareggio a San Siro contro il Milan e sconfitta interna contro il Bologna, al netto delle avversarie toste il calo c’è stato anche se stiamo parlando di una squadra che rispetto alla prima parte di stagione ha comunque cambiato passo. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che ci dirà il campo, perché ci siamo: ecco le formazioni ufficiali, la diretta di Juventus Atalanta prende il via! JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling Jr; F. Chiesa, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS ATALANTA: I TESTA A TESTA

Andiamo a scoprire cosa ci dicono i precedenti della diretta di Juventus Atalanta. Nelle ultime 10 partite la Dea ha battuto i bianconeri soltanto due volte, l’ultima delle quali all’Allianz Stadium: era il novembre 2021 e il gol decisivo lo aveva segnato Duvan Zapata. Naturalmente i tifosi della Juventus ricordano la finale di Coppa Italia nella stagione precedente: un mese prima la Vecchia Signora era caduta a Bergamo in campionato, ma con un trofeo da sollevare si era ricompattata e, sotto la guida di Andrea Pirlo, aveva battuto l’Atalanta sul neutro di Reggio Emilia con i gol di Dejan Kulusevski (grande ex) e Federico Chiesa, in mezzo il temporaneo pareggio di Ruslan Malinovskyi.

Sono invece cinque i pareggi nelle ultime dieci partite, ma soprattutto l’Atalanta è diventata bestia nera della Juventus all’Allianz Stadium: l’ultima vittoria interna dei bianconeri contro gli orobici è addirittura del marzo 2018, stagione che aveva portato in dote il settimo scudetto consecutivo (sarebbero poi diventati nove, come sappiamo), Massimiliano Allegri era ancora al suo primo ciclo con la Juventus e i gol del successo erano arrivati grazie a Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, uno per tempo. Finalmente i bianconeri torneranno a battere l’Atalanta a Torino? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS ATALANTA, MANCANO I TRE PUNTI

La diretta Juventus Atalanta , in programma domenica 10 marzo alle ore 18:00, racconta della 28esima giornata di Serie A. I bianconeri stanno pian piano salutando ogni chance relativa allo Scudetto. In occasione della sconfitta di Napoli, si conta a malapena una vittoria nelle ultime sei sfide disputate (3-2 al Frosinone).

Anche l’Atalanta non sta brillando e dopo aver recuperato tanti punti nei primi mesi del 2024, ora è arrivato il momento di flessione con il pareggio di San Siro col Milan, la sconfitta per 4-0 contro l’Inter, il 2-1 interno subito dal Bologna e l’1-1 contro lo Sporting Lisbona.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Atalanta vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Szczesny in porta, difesa con Gatti, Bremer e Danilo. Agiranno da esterni Cambiaso e Kostic con Miretti, Locatelli e Rabiot a centrocampo. Davanti il duo Chiesa-Milik.

L’Atalanta opterà invece per un 3-4-1-2. Tra i pali Carnesecchi, difesa con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo, da destra verso sinistra, Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri. Koopmeiners sarà il trequartista alle spalle di Lookman e De Ketelaere.

JUVENTUS ATALANTA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus Atalanta favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo bet365., la X è data a 3.30 mentre il 2 fisso a 3.25.

