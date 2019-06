Diretta Juventus Atalanta U17/ Streaming video e tv: per la Juve è dura

Juventus Atalanta U17, che sarà diretta dal signor Andrea Bordin, si gioca alle ore 15:00 di domenica 9 giugno: la partita è valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato Under 17 A e B 2018-2019. Una sfida che dovrebbe essere una passerella per la Dea, che all’andata ha dominato: la vittoria per 4-0 da parte della squadra bergamasca ipoteca sostanzialmente il passaggio in semifinale, che verrà giocata contro una tra Genoa e Inter. Per l’Atalanta dunque continua l’ottimo percorso a livello di squadre giovanili, visto che anche in Primavera gli orobici lotteranno direttamente nella fase finale per lo scudetto; i bianconeri, che sono già in semifinale a livello di Under 16, sono ad un passo dall’eliminazione e dovrebbero vincere 5-0 per girare l’esito dei quarti. Dunque attendiamo la diretta di Atalanta Juventus U17, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione su come le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco leggendone le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Juventus Atalanta U17; per la partita dei quarti di finale di campionato non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video, pertanto per tutte le informazioni utili consigliamo di visitare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, con particolare riferimento agli indirizzi Twitter @Atalanta_BC e @juventusfc.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA U17

In Juventus Atalanta U17 la squadra bianconera di Francesco Pedone si dovrebbe disporre con un 4-2-3-1: Lamanna e Pittavino sugli esterni con due tra Dragusin, Mosagna e Spina a formare la coppia centrale a protezione del portiere Sava. A centrocampo agiranno capitan Brentan e Zanchetta che formano la cerniera mediana; davanti a loro Tongya, protagonista ai recenti Europei di categoria, sarà il trequartista che sarà affiancato da Da Graça, pronto eventualmente ad allargarsi, e Fontana. Prima punta ovviamente Lipari; l’Atalanta di Giovanni Bosi potrebbe schierare un 4-3-3 con Scanagatta e Derbali davanti a Nozza Bielli, Renault e Ruggeri da esterni bassi che dovranno supportare un centrocampo nel quale Panada, anche lui ottimo in maglia azzurra, sarà il regista con la collaborazione di Sidibe e Viviani. Meraglia e Carrà giocheranno invece larghi nel tridente offensivo, dove il centravanti dovrebbe essere Repa.



