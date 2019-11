Diretta Juventus Atletico Madrid/ Streaming video Canale 5: Sarri in Champions League

Juventus Atletico Madrid, che sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, si gioca alle ore 21:00 di martedì 26 novembre: siamo all’Allianz Stadium, e nella quinta giornata del gruppo D della Champions League 2019-2020 i bianconeri cercheranno di chiudere aritmeticamente il discorso legato al primo posto. Già qualificati agli ottavi di finale, gli uomini di Maurizio Sarri hanno bisogno di un pareggio per archiviare la pratica; dovrà essere 0-0 o 1-1 per evitare che i Colchoneros possano fare meglio in termini di differenza reti generale. Intanto l’umore con cui i campioni d’Italia arrivano a questa partita è ottimo: la vittoria sul campo dell’Atalanta è stata davvero importante per la classifica di Serie A. Adesso però concentriamoci sulla diretta di Juventus Atletico Madrid; nel frattempo possiamo valutare quali potranno essere le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atletico Madrid sarà trasmessa su Canale 5, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: naturalmente l’emittente vi darà la possibilità di seguire la partita anche su Mediaset Play in mobilità. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la gara di Champions League sui canali del decoder, e anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID

Per Juventus Atletico Madrid Sarri pensa al solito 4-3-1-2, e ha qualche dubbio: il primo è legato a Cristiano Ronaldo, che è recuperato ma potrebbe partire dalla panchina per precauzione. Dunque si va comunque verso la coppia Higuain-Dybala, con Ramsey alle loro spalle; a centrocampo Khedira e Matuidi supportano la regia di Pjanic, da valutare la situazione fisica di Bernardeschi e Rabiot mentre darà nuovamente forfait Douglas Costa. Bonucci e De Ligt si piazzano davanti a Szczesny, mentre sulle fasce i favoriti restano Cuadrado (che torna dalla squalifica) e De Sciglio. Problemi invece per Diego Simeone, che deve rinunciare a Savic oltre che a Diego Costa: di conseguenza in difesa avremo Felipe a giocare al fianco di José Gimenez – lui pure non al top della condizione – con Oblak naturalmente in porta e la conferma di Trippier come terzino destro e Renan Lodi sull’altro versante del campo. In mediana Saul Niguez e Koke sono di fatto i due registi, ma uno si allargherà sulla corsia; ballottaggio Angel Correa-Lemar per la fascia, Thomas Partey dovrebbe essere certo del posto così come Morata e un pur acciaccato Joao Felix.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la squadra favorita per la vittoria in Juventus Atletico Madrid è quella bianconera: il segno 1 che identifica il successo dei padroni di casa vale 2,15 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,75 che accompagna il segno 2 per il successo esterno dei Colchoneros. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,10 volte quello che avrete puntato con questo bookmaker.



