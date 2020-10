Diretta/ Juventus Barcellona (Champions League) streaming video Canale 5: CR7 out

DIRETTA JUVENTUS BARCELLONA: SUPER SFIDA!

Juventus Barcellona, diretta dall’olandese Makkelie, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Sfida che potrebbe valere il primato nel girone, visto che sia i bianconeri sia i blaugrana hanno fatto un sol boccone delle avversarie nei rispettivi impegni della prima giornata contro Dinamo Kiev e Ferencvaros. Le due formazioni dell’Est sembrano partire chiaramente indietro rispetto a torinesi e catalani: la tegola per la Juventus è dover affrontare la sfida senza Cristiano Ronaldo, ancora positivo al coronavirus e dunque costretto a saltare, almeno a Torino, la sfida stellare con Leo Messi. Dopo il pari interno col Verona, Pirlo ha bisogno di certezze, ma dovrà fare i conti con assenze importanti anche in difesa: senza Bonucci e Chiellini, coppia centrale con Demiral e Danilo, il brillante giovane Frabotta si prenderà la fascia sinistra.

Problemi anche per Koeman che arriva all’appuntamento dopo la bruciante sconfitta nel “Clasico” contro il Real Madrid: considerando anche l’uscita ingloriosa dalla scorsa Champions con gli 8 gol subiti dal Bayern Monaco, questa è la prima sfida in cui il Barcellona dovrà dimostrare di stare cercando un’inversione di tendenza per recuperare il prestigio perduto.

DIRETTA JUVENTUS BARCELLONA IN STREAMING VIDEO SU CANALE 5: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Juventus Barcellona sarà trasmessa in chiaro sul digitale terreste su Canale 5. La visione del match sarà disponibile anche sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA

Le probabili formazioni di Juventus Barcellona, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Stadium di Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Pirlo con un 4-4-2: Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Gli ospiti guidati in panchina da Ronald Koeman schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Messi, Ansu Fati; Griezmann.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.90, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.50 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.35.

