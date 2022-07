Diretta Juventus Barcellona/ Streaming video tv: amichevole di gran lusso a Dallas!

DIRETTA JUVENTUS BARCELLONA: BIG MATCH ESTIVO!

Juventus Barcellona è in diretta dal Cotton Bowl di Dallas, alle ore 2:30 di mercoledì 27 luglio: l’orario è indicato ovviamente con il nostro fuso, sarà dunque un appuntamento notturno ma varrà la pena fare la levataccia, perché questa amichevole estiva è un grande lusso nel programma di luglio. La Juventus, reduce dalla vittoria sul Chivas Guadalajara, ha scelto la tournée statunitense con avversarie di lusso (la prossima sarà il Real Madrid) per arrivare subito pronta dal punto di vista mentale, anche perché questa dovrà essere la stagione del riscatto dopo due anni in chiaroscuro.

Dall’altra parte un Barcellona che sta facendo discutere: Xavi gli ha ridato smalto e orgoglio ma la stagione passata è stata comunque un flop, il club ha parecchi debiti ma nonostante questo ha completato acquisti straordinari e c’è chi ne prospetta un fallimento a breve termine. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Juventus Barcellona prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per questa lussureggiante amichevole estiva, leggendo insieme le probabili formazioni per il Cotton Bowl.

DIRETTA JUVENTUS BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juventus Barcellona, ma ci sarà comunque un modo per seguire questa scintillante amichevole estiva: infatti il match viene trasmesso su DAZN, e dunque tutti gli abbonati a questa piattaforma potranno avvalersi del servizio della diretta Juventus Barcellona in streaming video. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installare DAZN con i dati dell’abbonamento; in alternativa si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA

Nella diretta Juventus Barcellona Massimiliano Allegri sembra intenzionato a puntare sul 4-3-3, che sarà modulo di riferimento per la stagione: da vedere l’utilizzo dei giovani, intanto noi possiamo puntare sulla formazione tipo con Szczesny in porta, davanti a lui Bonucci e Bremer con due terzini che potrebbero essere Danilo e Luca Pellegrini. A centrocampo tegola Pogba: aspettando il recupero, Locatelli potrebbe fare la mezzala con Zakaria e dunque il regista sarebbe uno tra Miretti e Fagioli; Vlahovic riferimento avanzato, Di Maria giocherebbe a destra mentre sull’altro versante potrebbe esserci fiducia per Matias Soulé, o Cuadrado spostando Di Maria a sinistra.

Il Barcellona di Xavi si dispone con ter Stegen tra i pali, Christensen e Eric Garcia coppia centrale e poi due laterali che sarebbero Araujo e Jordi Alba; Kessie può giocare come mezzala confermando Sergio Busquets da metronomo, da valutare Frenkie De Jong (tecnicamente sul mercato) e quindi Gavi e Pedri si giocano il posto come secondo interno. Nel tridente offensivo, dove c’è davvero parecchia scelta, è tornato Ansu Fati da due gravi infortuni: potrebbe giocare e certamente sarà rilanciato nel corso della stagione, così come Lewandowski che si alternerà con Aubameyang, a completare il tridente possibilità per Ferran Torres rispetto al nuovo arrivato Raphinha.











