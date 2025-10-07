Diretta Juventus Benfica femminile/ Streaming video tv: prima giornata della fase campionato della competizione europea (Champions League, 7 ottobre 2025)

DIRETTA JUVENTUS BENFICA FEMMINILE, PRIMA EUROPEA

È finalmente tempo di UEFA Women’s Champions League. La diretta Juventus Benfica femminile sarà la prima partita della fase campionato della massima competizione europea e si disputerà martedì 7 ottobre 2025 alle ore 18:45.

Il match si disputerà nella meravigliosa cornice dell’Allianz Stadium ovvero la casa abituale della squadra maschile dei bianconeri di Igor Tudor. Stavolta però tute le luci saranno per le ragazze allenate da Massimiliano Canzi.

Moviola di Juventus Milan/ Rossoneri chiedono altri rigori, Guida sbaglia su quello concesso (6 ottobre 2025)

L’esordio in campionato non è stato particolarmente brillante poiché è arrivato solamente un pareggio per 0-0 contro il Sassuolo, così com il Benfica che ha debuttato con un 1-1 con il Racing Power salvo poi riscattarsi contro Guimaraes e Damaiense rispettivamente 5-1 e 8-0.

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS BENFICA FEMMINILE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Juventus Benfica Femminile potrete farlo grazie all’abbonamento su Disney+. Di conseguenza la diretta streaming è offerto dalla stessa piattaforma tramite l’applicazione ufficiale.

DIRETTA/ Juventus Milan (risultato finale 0-0): Leao manca il colpo del ko! (5 ottobre 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENFICA FEMMINILE

La Juventus femminile scenderà in campo col 3-4-1-2 con De Jong in porta, difesa a tre composta da Kullberg, Calligaris e Cascarino con Thomas, Libran, Rosucci e Brighton a centrocampo. Krumbiegel sarà la trequartista dietro a Beccari e Cambiaghi.

Il Benfica femminile invece giocherà con l’assetto tattico 4-2-3-1 con Pauels tra i pali, difeso da Amado, Costa, Gomes e Lund. In mediana spazio a Almeida e Gasper mentre Davidson, Moller e Sousa Alves alle spalle di Martin-Prieto Gutierrez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS BENFICA FEMMINILE

La squadra favorita secondo i bookmakers è la Juventus femminile a 1.52 contro il 2 fisso a 4.50 e il pareggio a 4.35 Gol e No Gol rispettivamente a 1.63 e 2.00.

DIRETTA/ Juventus Lecce Primavera (risultato finale 3-3): incredibile pareggio salentino! (5 ottobre 2025)