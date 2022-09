Diretta/ Juventus Benfica streaming video tv: esame decisivo (Champions)

DIRETTA JUVENTUS BENFICA: ALLEGRI DEVE VINCERE!

Juventus Benfica, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Champions League. Esame decisivo per i bianconeri, reduci dalle polemiche per il pareggio con la Salernitana e il gol annullato a Milik che ha negato un’epica rimonta. Anche contro i campani la squadra di Allegri ha palesato comunque delle difficoltà e dopo il primo ko in casa del PSG servirà una vittoria per sperare nella qualificazione agli ottavi.

Per il secondo posto nel girone il Benfica sembra il maggior antagonista dei bianconeri, con i lusitani che sono partiti col piede giusto battendo con un secco 2-0 gli israeliani del Maccabi Haifa. In campionato il Benfica ha espugnato il campo del Famalicao e ha mantenuto il primo posto in classifica, a +2 sul Braga e +3 sul Porto. Le due squadre non si affrontano dalla semifinale di Europa League del 2014 quando, vincendo 2-1 in casa e pareggiando 0-0 a Torino, il Benfica impedì alla Juventus di accedere alla finale da giocare proprio allo Stadium.

JUVENTUS BENFICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Juventus Benfica sarà visibile soltanto in streaming video, non in tv dato che non è stata inserita nel palinsesto delle emittenti satellitari. L’evento è infatti una esclusiva di Amazon Prime. Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con la piattaforma di Bezos potranno accedere alla visione da computer attraverso il sito ufficiale oppure da smartphone e tablet attraverso l’applicazione, oltre che dalle smart tv compatibili.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENFICA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Benfica, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahović, Kostić. Risponderà il Benfica allenato da Roger Schmidt con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Benfica, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Benfica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











