DIRETTA/ Juventus Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (16 dicembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Juventus Bologna Primavera, una partita che negli ultimi dieci episodi, che fanno riferimento a sei anni come arco temporale, abbiamo avuto ben quattro pareggi con altrettante vittorie dei giovani bianconeri, di conseguenza solo due successi del Bologna che sono datati 2022, sia pure in campionati diversi. L’ultima partita sul campo della Juventus, lo scorso aprile, è finita 2-2; bel 3-2 invece nell’ottobre 2021 per l’affermazione casalinga più recente dei bianconeri, a segno quel giorno Nicolò Turco, Samuel Iling Junior e Andrea Bonetti, per i felsinei invece reti di Kasper Paananen e Antonio Raimondo.

È curioso notare che i precedenti registrati non contemplano successi esterni del Bologna Primavera: la Juventus di fatto domina il quadro del testa a testa, ma la situazione di oggi con i rossoblu reduci da due ottime vittorie e i bianconeri in flessione ci dice che finalmente potrebbe arrivare anche questo scenario. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi, stare a vedere quello che succederà in campo e lasciare che a parlare siano i protagonisti di questa bella partita del campionato 1: ci siamo davvero, la diretta di Juventus Bologna Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Bologna Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19.

In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ATTESA A VINOVO

La diretta Juventus Bologna Primavera, in programma sabato 16 dicembre alle ore 13:00, racconta del 14esimo turno di campionato. I giovani bianconeri sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo, un risultato comunque positivo rispetto alle tre sconfitte messe a referto nelle ultime cinque giornate. I ko con Atalanta, Sampdoria e Lazio hanno abbassato la media punta della Juventus che ora si trova all’ottavo posto.

Il Bologna sta rialzando la china e dopo una stagione pessima con una sola vittoria nelle prime 11 giornate, i felsinei hanno cominciato ad ingranare riuscendo a conquistarne due in altrettante uscite. Prima il 4-3 sul Monza firmato Byar, Amey, Tonin ed Ebone, poi il più recente 2-1 alla Lazio grazie alle marcature di Ebone e Ravaglioli.

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Bologna Primavera vedono la squadra di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Fuscaldo, retroguardia composta da Gil, Martinez e Savio. Pagnucco e Turco agiranno da esterni con Ngana e Pugno centrali. In attacco centravanti unico con Finocchiaro, assistito da Crapisto e Florea

Il Bologna replica col 4-2-3-1. Tra i pali Pessina, terzini Cesari e Baroncion con Amey e De Luca centrali. Rossetti e Diop agiranno in mediana con la folta batteria di trequartisti formata da Tonin, Byar e Menegazzo. L’unico centravanti sarà Ebone.

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus Bologna Primavera danno per favorita la squadra di casa 1.83. Secondo bet365, la X relativa al pareggio è offerta a 3.70, più alto della quota 3.40 del 2 fisso.

L’Over 2.5 è quotato invece a 1.45 contro i 2.40 del segno opposto, a dimostrazione di come i bookmakers si aspettano una gara da molte reti. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.39 e 2.50.











