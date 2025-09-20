Diretta Juventus Bologna Primavera, streaming video tv: avvio difficoltoso per i bianconeri mentre gli emiliani hanno cominciato bene (20 settembre 2025)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-2): INTERVALLO

Juventus Bologna Primavera 0-2: il risultato vede meritatamente in vantaggio gli ospiti rossoblù all’intervallo della partita. La prima occasione della partita è per il Bologna, che parte meglio ed insiste fino ad ottenere il gol del vantaggio per gli ospiti emiliani al 14’ minuto di gioco. Calcio di rigore per uno sciagurato fallo di Leone su Ferrari, è proprio lo stesso Ferrari a presentarsi dal dischetto e segnare il gol del vantaggio, anche se con la ribattuta dopo una prima respinta con i piedi da parte di Nava.

Il Bologna insiste, colpisce anche un palo con Ferrari e nel recupero raddoppia con uno splendido tiro di destro di Toroc, davvero imparabile. Juventus in crisi, eppure avrebbe l’occasione per riaprire subito i giochi con un fallo su Crapisto che porta al rigore, tuttavia parato da Happonen a Pugno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Juventus Bologna Primavera? Allora potrete farlo su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la diretta streaming c’è la doppia possibilità sito web o applicazione.

SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Juventus Bologna Primavera, cercando di capire quali saranno i trend che potranno o meno decidere questo incontro, a cui ricordiamo manca davvero poco per iniziare. In questo modo vedremo anche chi riuscirà a portare a casa i tre punti che in questo momento della stagione, non fanno mai male. La Juventus Primavera è tra le squadre più solide del torneo: concede in media solo 0,8 gol a partita e appena 4 tiri nello specchio agli avversari. Offensivamente costruisce molto, con 13 conclusioni di media e uno xG di 1.7.

Il Bologna risponde con una proposta di gioco diversa: possesso al 50%, circa 440 passaggi completati con l’81% di precisione, e un’intensità atletica che si traduce in 11 km percorsi a giocatore. I rossoblù arrivano a 1.2 xG medi, ma spesso pagano la scarsa precisione sotto porta. Numeri interessanti, ma si concretizzeranno? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Juventus Bologna Primavera, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

BIANCONERI MALE

Una sfida interessante che potrebbe darci parecchi spunti: la diretta Juventus Bologna Primavera è uno dei mach che sicuramente sarà più seguito in questo quinto turno di campionato. Si disputerà sabato 20 settembre 2025 alle ore 15:00.

La Juventus Primavera ha già perso due partite su quattro in questa stagione ovvero col Frosinone e contro il Genoa. L’esordio era stato il pareggio con il Sassuolo mentre l’unico successo è stato quello di fine agosto con la Cremonese.

Se la passa meglio il Bologna che ha sette punti in classifica in virtù del pareggio col Cesena alla prima giornata e le vittorie contro Lecce e Napoli, entrambe in casa. Passo falso invece con la Lazio al terzo turno (sconfitta per 1-0).

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA

La Juventus Primavera giocherà con il modulo 3-4-2-1 con Huli in porta, difeso da Bamboli, Bassino e Rizzo. Agiranno da esterni Leone e Contarini mentre Boufandar e Milla presiederanno la mediana. In attacco Sosna supportato da Lopez e Finocchiaro.

Il Bologna Primavera invece preferisce il 4-3-1-2 come assetto tattico. Tra i pali Franceschelli, protetto dal quartetto Nesi, Francioli, Tomasevic e Papazov. A centrocampo Lai, Nordvall e Armanini. Toroc giocherà alle spalle di Ferrari e Castaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA

È favorita la Juventus Primavera in questo incontro, come testimonia la quota 1.97. Il pareggio è a 3.65 con il 2 per il Bologna a 3.15. Gol a 1.50, No Gol invece a 2.30.