Diretta Juventus Bologna/ Streaming video DAZN: Sarri sul velluto? (Serie A)

Juventus Bologna, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati, si gioca alle ore 20:45 di sabato 19 ottobre e rappresenta dunque il terzo anticipo nell’ottava giornata della Serie A 2019-2020. Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali: sarà importante valutare la forma dei giocatori impegnati, nel frattempo prima della pausa forzata i bianconeri si sono ripresi il primo posto in classifica vincendo a San Siro contro l’Inter, e dando un primo segnale al campionato. Maurizio Sarri non ha intenzione di lasciare lo scudetto alle avversarie, e i suoi propositi in termini di gioco stanno iniziando a vedersi; anche il girone di Champions League procede nel migliore dei modi ma questa sera la Juventus dovrà stare attenta a non cadere nella trappola dell’orgogliosa squadra felsinea, che due settimane fa ha costretto la Lazio ad un 2-2 che sarebbe potuto facilmente essere un successo rossoblu. Aspettiamo dunque con trepidazione la diretta di Juventus Bologna, intanto possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juventus Bologna se non eventualmente sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 della televisione satellitare e che è un’esclusiva degli abbonati alla piattaforma DAZN ma anche a quelli di Sky, grazie alla sinergia nata poco tempo fa. In alternativa chiaramente sarà disponibile il servizio di diretta streaming video, seguendo la partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

In Juventus Bologna Sarri ritrova i suoi infortunati ma rischia di perdere Ramsey; possibile vedere ancora il rombo di centrocampo, con il gallese fuori dai giochi potrebbe essere Dybala ad agire alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo con i tre big in campo contemporaneamente. Per il resto l’assetto dovrebbe rimanere lo stesso: dunque Cuadrado terzino destro con Alex Sandro dall’altra parte, Bonucci a fare coppia centrale con De Ligt e una mediana nella quale Pjanic sarà il playmaker con il supporto di Khedira e Matuidi. In porta se la gioca Buffon, ma per il momento il favorito sembra essere Szczesny. Nel Bologna squalificato Medel e fuori causa Destro: a centrocampo ci sarà allora Andrea Poli con Dzemaili, mentre Palacio dovrebbe essere impiegato da centravanti con Soriano alle sue spalle e due esterni offensivi che saranno Orsolini, passato brevemente dalla Juventus senza mai giocarci, e Nicola Sansone. In difesa Danilo ha recuperato dall’infortunio e dunque sarà regolarmente schierato al fianco di Bani, con Skorupski tra i pali; Ibrahima Mbaye farà il terzino destro mentre l’olandese Dijks dovrebbe essere confermato dall’altra parte del campo.

QUOTE E PRONOSTICO

