Diretta Juventus Bologna/ Streaming video tv: facile per Pirlo? (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA: PIRLO NON VUOLE SCHERZI!

Juventus Bologna, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 24 gennaio 2021, come lunch match della diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d’andata. La diretta di Juventus Bologna vedrà ovviamente favoriti i bianconeri, mentre i rossoblù cercheranno un risultato di prestigio senza avere nulla da perdere. Chiaramente è la Juventus ad avere più bisogno della vittoria: la conquista della Supercoppa Italiana ha riportato il sereno, ma resta la botta della brutta sconfitta contro l’Inter e di una classifica nella quale c’è da recuperare lo strappo dalle due squadre milanesi, dunque Andrea Pirlo deve concludere il girone d’andata con una vittoria dopo qualche alto e basso di troppo, ai quali la Juventus non è abituata. Il Bologna invece si è riportato in una buona posizione di classifica con la vittoria sul Verona e oggi cercherà altri punti che consoliderebbero una situazione tranquilla e darebbero anche morale, perché allo Stadium non è mai facile fare punti.

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Bologna sarà garantita su DAZN 1, canale numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti ci sarà la diretta streaming video per gli abbonati DAZN, perché si tratterà di una delle tre partite di questa giornata di Serie A trasmessa appunto sulla piattaforma digitale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Bologna. Andrea Pirlo ha recuperato Cuadrado e dovrebbe proporre la coppia centrale Bonucci-Danilo. A centrocampo è ipotizzabile una maglia da titolare per McKennie, mentre è vivo il ballottaggio tra Bentancur e Arthur in cabina di regia e reclama spazio pure Kulusevski, magari approfittando del problema alla caviglia accusato da Chiesa in Supercoppa. Certezze invece in attacco, con la coppia Cristiano Ronaldo-Morata. Nel Bologna modulo 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic, che potrebbe schierare come prima punta Palacio spostando Barrow sulla trequarti insieme a Orsolini e Soriano, tuttavia il vero dubbio per i rossoblù potrebbe essere nella coppia in mediana, perché Svanberg, Schouten e Dominguez si contendono le due maglie disponibili.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Juventus Bologna in base alle quote dell’agenzia Snai. Naturalmente sono favoriti i bianconeri: il segno 1 è infatti quotato a 1,40, mentre poi si sale a 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a ben 7,25 volte la posta in palio in caso di successo del Bologna, per chi avrà creduto nel segno 2.



