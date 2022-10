Diretta Juventus Bologna/ Streaming video tv: i bianconeri sono in crisi (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA: ALLEGRI RISCHIA TANTISSIMO!

Juventus Bologna verrà diretta dall’arbitro Rosario Abisso: appuntamento alle ore 20:45 di domenica 2 ottobre per la partita che si gioca nella 8^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Per i bianconeri è un match che non va assolutamente sbagliato: Juventus in crisi sia in patria che all’estero, tre sconfitte recenti hanno affossato il progetto di Massimiliano Allegri che è caduto anche in casa del Monza e, al netto dei problemi sul campo, sta anche attraversando un periodo tostissimo sul piano della comunicazione dei rapporti con dirigenza e spogliatoio, insomma una polveriera su punto di esplodere.

Per quanto riguarda il Bologna, l’esonero di Sinisa Mihajlovic sarebbe servito per dare una scossa a una squadra partita male in campionato: Thiago Motta, chiamato in virtù delle belle cose fatte vedere con lo Spezia, per il momento deve ancora fare il salto di qualità e prima della sosta i felsinei hanno perso in casa contro l’Empoli, gettando alle ortiche una bella occasione per risalire la corrente. In attesa di scoprire quello che succederà nella diretta di Juventus Bologna, facciamo ora il nostro consueto approfondimento sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

JUVENTUS BOLOGNA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Bologna non è disponibile sui canali della nostra televisione: meglio, va specificato che questa partita della 8^ giornata di Serie A non sarà trasmessa se non su DAZN, dunque si tratterà innanzitutto di un servizio riservato agli abbonati e ovviamente la visione di Juventus Bologna sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o una smart tv dotata di connessione a internet. Tuttavia i canali DAZN sono oggi disponibili anche nel bouquet di Sky, dunque i clienti di entrambe le emittenti potranno avvalersi anche di questa soluzione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

Studiando dunque le formazioni per la diretta di Juventus Bologna, scopriamo che Massimiliano Allegri deve ancora decidere il modulo: ipotizzando il 3-5-2 vedremmo una coppia con Vlahovic e Milik in attacco (Di Maria è squalificato) e Cuadrado e Kostic che opererebbero sulle corsie, in mezzo mancherà presumibilmente Miretti e allora spazio a Locatelli con Leandro Paredes e uno tra Rabiot e McKennie mentre in difesa, detto che in porta dovrebbe tornare Szczesny, stringerà Danilo al fianco di Bonucci e Bremer. Con il 4-3-3 spazio a De Sciglio come terzino, fuori uno tra Vlahovic e Milik e tridente completato da Cuadrado e Kostic.

Il Bologna sembra essere fissato con il 4-2-3-1: Skorupski sarà ovviamente il portiere, poi De Silvestri opererà sulla corsia destra con Cambiaso – di proprietà della Juventus – sull’altro versante, mentre la coppia centrale sarà quella formata da Posch e Lucumì. A fare legna in mezzo al campo penseranno Gary Medel e Schouten; davanti invece la qualità non manca, perché sulla trequarti si posizionano Musa Barrow e Orsolini sulle corsie esterne con Roberto Soriano che farà il centrale dando anche una mano al centrocampo. Punta centrale ovviamente Arnautovic, capocannoniere della nostra Serie A con 6 gol sui 7 totali del Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Juventus Bologna, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,53 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 6,00 volte la giocata con questo bookmaker.











