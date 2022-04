Diretta/ Juventus Bologna streaming video tv: punti Champions per Allegri (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA: PUNTI FACILI PER LA JUVE!

Juventus Bologna, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 18.30 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Punti Champions in ballo per Allegri con la Juventus che deve essenzialmente mantenere il quarto posto, difendendolo dall’assalto della Roma lontana 5 lunghezze e della Lazio a 7 punti di distanza. Dopo il ko interno contro l’Inter bianconeri tornati alla vittoria nella trasferta di Cagliari, chiusa col punteggio di 1-2.

Il Bologna si è ormai allontanato definitivamente dalla zona calda della classifica, qualsiasi dubbio pur essendoci distanze già estremamente importanti è stato spazzato via con il successo sulla Sampdoria, con i felsinei chiamati ora a chiudere in bellezza la stagione anche per dare una soddisfazione al tecnico Sinisa Mihajlovic, impegnato in nuove cure. All’andata Juventus vincente con un secco 0-2 a Bologna, bianconeri vincenti anche nell’ultima sfida casalinga contro i felsinei, vinta col punteggio di 2-0 il 24 gennaio 2021.

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Juventus Bologna di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Bologna, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Svanberg, Dijks; Arnautovic, Barrow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.75.

