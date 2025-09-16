Le informazioni sulla diretta Juventus Borussia Dortmund, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Juventus Primavera Borussia Dortmund (risultato 0-0): si comincia!

Prende il via la diretta Juventus Primavera Borussia Dortmund, che rappresenta dunque l’esordio dei giovani bianconeri in una Youth League che rappresenta la possibilità di crescita anche in campo internazionale. Sarà anche la prima esperienza in questa competizione per Simone Padoin, che però di atmosfere europee si intende: l’allenatore della Juventus Primavera infatti ha disputato quattro stagioni e mezza con la prima squadra bianconera giocando 8 partite in Champions League e due in Europa League, facendo parte del gruppo che ha raggiunto la finale di Berlino contro il Barcellona.

Dunque vedremo come se la caverà in una manifestazione in cui in passato la Juventus è già stata capace di raggiungere la Final Four, sfiorando anche la qualificazione alla finale; bisogna dire che i primi passi in campionato per Padoin sarebbero potuti andare meglio, ma è nella Youth League che una squadra come la sua potrebbe saltarsi e vedremo quale sarà l’esito di questa prima partita. Mettiamoci comodi perché finalmente possiamo lasciar parlare il campo, la diretta Juventus Primavera Borussia Dortmund sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Juventus Borussia Dortmund, come seguire la partita in streaming video

La diretta Juventus Borussia Dortmund di Youth League potrà essere seguita da tutti gli interessati, infatti la partita sarà messa in onda da Sky Sport sul canale Sky Sport Calcio per gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento ma allo stesso tempo anche in streaming su SkyGo e NowTv, sempre per i clienti Sky, o su UEFA.TV in maniera totalmente gratuita.

Juventus Borussia Dortmund, Padoin allo scoglio giallonero

Nella giornata di inizio della Champions League, si aprirà anche la stagione per quanto riguarda la Youth League che alle 14.00 vedrà la diretta Juventus Borussia Dortmund, partita d’esordio per le squadre italiane che cercheranno di bissare le ottime prestazioni dello scorso anno con l’Inter eliminato ai quarti di finale, i bianconeri hanno perso alcuni pezzi aggregati ora alle categorie superiori ma al loro posto hanno aggiunto giocatori che dovrebbero essere dello stesso talento e che non dovrebbero farli rimpiangere.

Per i gialloneri invece sarà l’occasione di testare alcuni dei numerosi giovani talentuosi presenti nel vivaio e che spesso fanno il salto nella prima squadra in breve tempo fino a guadagnarsi un posto nelle rotazioni, tra questi poi faranno ritorno in Italia due calciatori azzurri volate in Germania per maggiori opportunità di crescita.

Juventus Borussia Dortmund, probabili ventidue in campo

Non è facile riuscire ad anticipare le probabili formazioni a cui i due tecnici si affideranno non avendo ancora avuto modo di vederli all’opera ma sicuramente in campo vedremo le squadre migliori che potranno essere schierate, i bianconeri saranno schierati con un 3-5-2 con da Simone Padoin con Radu, Montero, Rizzo e Verde, Merola, Keutgen, Mazur, Contarini e Makiobo, Comellas e Sosna. Per Pelix Hirschnagl la scelta invece potrebbe cadere su un 4-3-3 con Held tra i pali, Riedl, Reggiani, Mahjoubi e Cena in difesa, Feddersen, Hoy e Campbell a centrocampo, tridente offensivo formato da Albert e Fidjeu-Tazamenta come esterni e Inacio punta centrale.

Pronostico Juventus Borussia Dortmund, possibile esito finale

Non è facile provare ad anticipare quello che potrebbe essere il risultato finale della diretta Juventus Borussia Dortmund di Youth League, il talento non manca a nessuna delle due squadre anche se forse nei gialloneri ce n’è di più e sono maggiori anche le scelte che il tecnico potrà fare a gara in corsa. I bianconeri però sono una squadra più quadrata e attenta soprattutto in fase difensiva e per questo alla fine potrebbero riuscire a limitare la pericolosità offensiva degli avversari e colpendo di rimessa magari riuscire a mettere a segno una vittoria.