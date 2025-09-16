Diretta Juventus Borussia Dortmund streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 16 settembre

DIRETTA JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Juventus Borussia Dortmund che sta per prendere il via porta alla memoria la grande atmosfera degli anni Novanta del secolo scorso: tra il 1993 e il 1997 le due squadre si affrontarono in ben sette occasioni, tre di queste erano finali con il doppio confronto di Coppa Uefa andato alla Juventus e la finale di Champions League nel 1997 vinta dal Borussia Dortmund, con i bianconeri campioni in carica e super favoriti. In mezzo anche la semifinale di Coppa Uefa 1995, con qualificazione per la Juventus che poi avrebbe perso il trofeo con il Parma; e ancora una vittoria (esterna) per parte nel girone di Champions League sempre nel 1995.

Le ultime due partite sono di 20 anni più tardi, gli ottavi in cui Alvaro Morata e Carlos Tevez portarono Massimiliano Allegri ai quarti di Champions; grandi ricordi con anche una profonda delusione per la Vecchia Signora, stasera però si resetta tutto e anzi leggiamo subito le formazioni ufficiali, la diretta Juventus Borussia Dortmund sta per cominciare! JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, K. Thuram, Koopmeiners, McKennie; Openda, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, F. Nmecha, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. Allenatore: Niko Kovac (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Juventus Borussia Dortmund in tv sarà un’esclusiva per gli abbonati ai canali Sky, i quali avranno tuttavia a disposizione anche la diretta streaming video, offerta naturalmente tramite Sky Go e Now TV.

DIRETTA JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND: UN INIZIO SUBITO AFFASCINANTE

Per immergersi nell’atmosfera della Champions League è perfetta una partita subito di alto livello, alle ore 21.00 di stasera, martedì 16 settembre 2025, facciamo quindi spazio alla diretta Juventus Borussia Dortmund, che ci farà compagnia dall’Allianz Stadium di Torino per la prima giornata della fase campionato, che ormai conosciamo bene dalla scorsa stagione.

Per la Juventus sono ricordi agrodolci, perché i bianconeri avanzarono ma furono poi eliminati già ai playoff di febbraio, con un rendimento globalmente modesto. Agrodolci sono anche i ricordi contro il Borussia Dortmund, per una partita che soprattutto negli anni Novanta era diventata una vera e propria classica.

Tornando invece alla più stretta attualità, dobbiamo ricordare naturalmente la vittoria contro l’Inter nel pazzo derby d’Italia di sabato scorso: la Juventus di Igor Tudor nelle prime due partite aveva mostrato soprattutto solidità, stavolta invece si sono esaltati gli attacchi ma l’epilogo è stato di nuovo lieto e quindi va più che bene così.

Certo, sarà meglio non concedere tre gol a un Borussia Dortmund che a sua volta ha vinto le ultime due partite giocate in Bundesliga segnando cinque reti senza incassarne alcuna. Contro i gialloneri sarà quindi un test già molto significativo, non vediamo l’ora che stasera abbia inizio la diretta Juventus Borussia Dortmund…

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND

Igor Tudor nelle probabili formazioni per la diretta Juventus Borussia Dortmund dovrebbe confermare Koopmeiners come secondo trequartista del 3-4-2-1 al fianco di Yildiz alle spalle di David, in vantaggio su Vlahovic come centravanti. Da segnalare il ritorno di Cambiaso come esterno sinistro, per il resto difesa e centrocampo non dovrebbero cambiare rispetto all’Inter: Di Gregorio in porta protetto da Gatti, Bremer e Kelly; spazio ancora a Kalulu come esterno destro e nel cuore della mediana Thuram e Locatelli.

Nico Kovac invece dovrebbe puntare sul 3-4-3 per il Borussia Dortmund, con Adeyemi favorito su Bellingham e Beier come esterni del tridente d’attacco ai fianchi di Guirassy. La coppia Groß-Nmecha dovrebbe agire nel cuore del centrocampo giallonero, con Yan Couto e Svensson come esterni. Infine, nella retroguardia tedesca avremo il portiere Kobel e davanti a lui la linea difensiva a tre con Ryerson, Anton e Bensebaini.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, sulla diretta Juventus Borussia Dortmund possiamo parlare anche del pronostico in base alle quote Snai. I bianconeri possono essere i favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 2,00, attenzione invece alle quote quasi identiche per il pareggio a 3,55 e in caso di segno 2, che è infatti indicato a 3,65.