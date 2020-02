Diretta Juventus Brescia/ Streaming video tv: Sarri può solo vincere (Serie A)

Juventus Brescia viene diretta dal signor Chiffi, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio: per la 24^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 i bianconeri cercano riscatto e vogliono uscire da una crisi che ha messo in seria discussione il nono scudetto consecutivo. La squadra è ancora prima in classifica, ma con Inter e Lazio lì; soprattutto la sconfitta di Verona è stata la seconda consecutiva in trasferta e ancora una volta Maurizio Sarri è stato rimontato dando l’impressione di non essere in grado di gestire la partita, andando in difficoltà se pressato e lasciando sul campo punti fondamentali. La sfida interna contro il Brescia è da non sbagliare e deve portare risposte; Diego Lopez deve fare i conti con una classifica pessima ma qualche segnale di risveglio c’è stato, domenica scorsa le rondinelle hanno sfiorato la vittoria contro l’Udinese facendosi riprendere in pieno recupero e adesso devono affrontare ogni singola giornata come se fosse una finale, a prescindere dall’avversario. Vedremo cosa succederà nella diretta di Juventus Brescia, ma nel frattempo possiamo fare qualche valutazione circa le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Brescia viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Serie A che trovate al numero 202 del decoder; l’appuntamento è riservato in esclusiva agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno come sempre attivare l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – e seguire questa partita di campionato in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BRESCIA

Juventus Brescia potrebbe essere affrontata da Sarri con il tridente pesante: assente Douglas Costa, i bianconeri dovrebbero tornare al 4-3-1-2 e può essere Dybala il giocatore a supportare Higuain e Cristiano Ronaldo, in alternativa la Joya affiancherebbe il portoghese con Ramsey schierato sulla trequarti. A centrocampo non si cambia: Rabiot resta favorito su Matuidi, con Pjanic in cabina di regia e Bentancur sul centrodestra. In difesa De Ligt e Bonucci centrali con Cuadrado e Alex Sandro esterni, mentre in porta potrebbe esserci Buffon: se giocherà, il numero 77 staccherà Maldini prendendosi in solitaria il record di presenze in Serie A. Nel Brescia le scelte di Diego Lopez sembrano fissate: davanti torna Torregrossa che si disporrà al fianco di Balotelli, a centrocampo comanda ovviamente Tonali che avrà in Dimitri Bisoli e Dessena, favorito su Bjarnason, le mezzali mentre tra le linee giocherà Spalek, anche se l’ex Romulo rappresenta una soluzione concreta. In difesa il portiere sarà Jorone, davanti a lui la coppia formata da Cistana e Chancellor con Sabelli che agirà sul lato destro, come terzino destro sembra che ancora una volta Martella sia favorito su Mateju ma questo è un ballottaggio che potrebbe restare aperto fino all’ultimo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai, come da previsione, ci dice che in Juventus Brescia i bianconeri partono nettamente favoriti: il segno 1 che identifica la loro vittoria vale infatti 1,17 volte la somma messa sul piatto, mentre arriviamo già ad un valore di 7,00 volte la puntata per il segno X, sul quale scommettere per il pareggio. L’eventualità del successo delle rondinelle, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 16,00 volte quanto puntato.



