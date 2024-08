DIRETTA JUVENTUS BREST: TEST DI MEDIA DIFFICOLTÀ!

Pochi scatti di orologio e potremmo decretare il fischio di inizio della diretta Juventus Brest, seconda sfida amichevole del precampionato bianconero dopo lo scottante 3-0 contro il Norimberga. La gara comincerà oggi 3 agosto alle 21,00 e potremmo vedere forse qualche titolare in più che non si è visto in Germania, infatti in quella sconfitta hanno giocato parecchi elementi della Next Gen.

Tornano infatti i brasiliani, uno su tutti Douglas Luiz. Molto importante vedere dove giocherà: accanto a Thuram oppure dietro la punta? Il mercato potrebbe poi smentirci ma finora il ruolo più probabile è quello alle spalle di Vlahovic. Tornerà anche Danilo e insieme a lui Bremer, anche se è da escludere una difesa titolare già oggi.

JUVENTUS BREST STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi saranno fortunati quest’oggi perché la diretta Juventus Brest sarà disponibile in chiaro al canale otto del digitale terrestre: TV8. Il canale di Sky infatti mostrerà un po’ i muscoli in questo tardo pomeriggio. Online invece potrete seguire la diretta testuale su questa pagina.

DIRETTA JUVENTUS BREST: PROBABILI FORMAZIONI

Pochi dubbi nella testa di Thiago Motta per quanto riguarda il modulo della diretta Juventus Brest: 4-2-3-1 anche se gli undici titolari sono tutt’altro che di facile lettura. Avremo sicuramente la possibilità di vedere Vlahovic qualche minuto in più rispetto in Germania, mentre resta da capire se Djalo giocherà perché sarebbe un chiaro indizio in chiave mercato.

Infatti il lusofono non ha convinto nella precedente uscita, almeno i tifosi e vedremo se invece il mister gli darà un’altra occasione. Per il Brest invece spazio a Zogbe che ha ben figurato nella partita contro il Napoli, un ottimo centrocampista che abbIna qualità e quantità.

JUVENTUS BREST, LE QUOTE

Passiamo in ultima battuta le quote della diretta Juventus Brest, con il supporto del bookmaker Sisal: sul sito possiamo vedere che la Juventus viene messa come vincente a 1,6 mentre i francesi a 2,3. Il pareggio invece porterebbe una moltiplicazione di 2,5 sull’imposto scommesso.