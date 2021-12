Diretta/ Juventus Cagliari (Primavera) streaming video tv: sfida d’alta quota

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA: SQUADRE IN FORMA!

Juventus Cagliari, in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 12.30 presso lo Juventus Training Center, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Sfida d’alta quota tra due formazioni tra le più brillanti nelle ultime settimane del campionato Primavera. Battendo 2-1 il Verona in casa venerdì scorso il Cagliari ha mantenuto il terzo posto solitario in classifica, con i sardi che hanno ottenuto 10 punti nelle ultime 4 sfide disputate in campionato.

Bene anche la Juventus che dopo tre pareggi consecutivi ha espugnato il campo dei campioni d’Italia in carica dell’Empoli, portandosi al quarto posto solitario in classifica a una sola lunghezza proprio dai sardi. Entrambe le formazioni sono apparse in crescita e la Juve ha superato anche quelle indecisioni che non le avevano permesso di fare bottino pieno nelle ultime uscite, mentre il Cagliari sta giocando da vera rivelazione del campionato.

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cagliari Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Cagliari Primavera, match che andrà in scena allo stadio Juventus Training Center. Per la Juventus, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Senko; Mulazzi, Citi, Nzouango, Dellavalle; Hasa, Bonetti, Doratiotto, Iling; Turco, Sekularac. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Delpupo, Iovu, Palomba, Zallu; Tramoni, Conti, Kourfalidis; Pulina, Yanken, Astrand John.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Juventus Training Center, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.52, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.95, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.80.



