DIRETTA/ Juventus Cagliari Primavera video streaming tv: equilibrio nei 13 precedenti

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

La storia di Juventus Cagliari Primavera è fatta di parecchie partite: abbiamo infatti 13 incroci con 6 vittorie dei bianconeri e 4 degli isolani (dunque 3 pareggi), ma approfondendo il discorso possiamo notare che le affermazioni dei giovani bianconeri sono arrivate tutte nelle prime 9 sfide, e soprattutto che ce ne sono 4 nelle prime 5. Il Cagliari insomma è diventato una sorta di bestia nera per la Juventus, fermandola nelle ultime 4 gare in cui ha vinto due volte; tra queste, nel settembre 2019 si è anche affermato in trasferta ma il risultato più sorprendente, sempre fuori casa, è certamente il 5-0 del 2012 con tripletta di Michele Chelo e reti di Alessandro Masia e Matteo Cardia, in un match condizionato dalle due espulsioni di Laurentiu Branescu e Simone Emmanuello nei primi 21 minuti. L’ultima vittoria interna della Juventus Primavera risale invece all’ottobre 2011, e fu allo stesso modo netta: un 4-0 con due doppiette di Leonardo Spinazzola (all’epoca ci stava: giocava esterno alto) e Elio De Silvestro. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cagliari Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app. Per quest’ultima giornata, vista la contemporaneità di tutti gli incontri, i match in tv saranno offerti con la formula di Diretta Gol, con i collegamenti che rimbalzeranno da tutti i campi per proporre gol in diretta e azioni salienti.

JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA: OSPITI IN GRANDE SPOLVERO, LA JUVE RISCHIA!

Juventus Cagliari, in diretta mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Ultima chance bianconera per dare l’assalto al primo posto, con l’Inter prima della classe lontana 2 punti ma attesa dal difficile impegno di Bergamo contro l’Atalanta. La Juventus dovrà cercare di fare risultato anche per dare l’assalto al secondo posto, altrettanto importante perché permetterebbe di saltare la prima sfida dei play off.

Il Cagliari sta vivendo in questa fase conclusiva della regular season uno straordinario stato di forma, con la cinquina rifilata all’Empoli nell’ultima sfida affrontata a confermarlo. I sardi però non hanno più obiettivi di classifica e questo potrebbe fare la differenza rispetto ai bianconeri, molto motivati a chiudere nei primi due posti (piazzamento che come detto permetterebbe di saltare il primo turno dei play off) e reduci da una vittoria nel derby contro il Torino sempre importante per il morale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Cagliari Primavera presso il Centro Sportivo di Vinovo. I padroni di casa allenati da Andrea Bonatti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Mulazzi, Turicchia, Miretti, Iling; Sekulov, Chibozo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Agostini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Ciocci, Zallu, Michelotti, Boccia, Cusumano, Conti, Desogus, Cavuoti, Contini, Tramoni, Luvumbo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Juventus Cagliari, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



