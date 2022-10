Diretta/ Juventus Cagliari Primavera streaming video tv: Yildiz sfida Griger

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA: RISULTATO NON SCONTATO…

Juventus Cagliari Primavera, in diretta venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Juventus Training Center di Vinovo, sarà una sfida in programma per la nona giornata del campionato Primavera 1 2022/2023. Una bella partita tra due tra le squadre più interessanti del torneo, in grado di lanciare numerosi talenti nel calcio dei grandi.

La Juventus Primavera ha raccolto 17 punti nelle prime otto giornate, frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultima giornata i bianconeri sono stati sconfitti 4-2 dal Bologna. Il Cagliari Primavera, invece, è a quota 10 punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. I sardi nell’ultima giornata hanno ottenuto un 1-1 sul campo della Sampdoria.

JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Juventus Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Juventus Cagliari Primavera della 9^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juventus Cagliari Primavera. Partiamo dalla formazione di Montero, in campo con il 4-4-2: Scaglia, Rouhi, Huijsen, Dellavalle, Valdesi, Hasa, Ripani, Nonge Boende, Mbangula, Turco, Yildiz. Passiamo adesso ai rossoblu, schierati con il consueto 4-3-3: Lolic, Zallu, Veroli, Palomba, Idrissi, Caddeo, Cavuoti, Mameli, Masala, Vinciguerra, Griger.











