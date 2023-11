DIRETTA/ Juventus Cagliari video streaming tv: ci sono 93 precedenti! (Serie A, 11 novembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Juventus Cagliari presenta due formazioni che si sono affrontate già diverse volte all’interno della loro storia. Spulciando i precedenti tra queste due squadre si notano ben 93 sfide giocate, la prima nella stagione 1964/1965. Il dominio è della Juventus con ben 48 successi su 93 partite, seguono ben 30 pareggi e 15 vittorie sarde. I gol realizzati dalla formazione sarda contro i bianconeri risultano essere 74 mentre quelli della Juventus ben 136. Il miglior bomber a confronto di queste due formazioni presenta due calciatori a pari punti: Cristiano Ronaldo e Alessandro Matri, quest’ultimo passato da ambedue le formazioni, hanno realizzato ben 8 reti all’interno di questa sfida.

Seguono al secondo posto Pietro Anastasi e “Rombo di tuono” Gigi Riva. Al terzo posto il francese David Trezeguet. Tra le sfide più entusiasmanti tra queste compagini, c’è da segnalare quella terminata con il risultato di 4-0 in favore dei bianconeri. La partita è stata giocata il 6 gennaio del 2020 e con ben tre reti Cristiano Ronaldo ha affondato la compagine sarda; in mezzo anche la rete dell’argentino Gonzalo Higuain. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 1-2 in favore della Juventus con i gol di De Ligt e Vlahovic. (Marco Genduso)

JUVENTUS CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cagliari non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa dodicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

ASSALTO ALLA VETTA

Juventus Cagliari, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 18.00 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. La Juventus si trova alla ricerca di un riscatto dopo una stagione particolarmente difficile. L’obiettivo primario per i bianconeri è il ritorno in Champions League, con la conferma di Massimiliano Allegri in panchina. L’avvio è stato promettente, accumulando 26 punti nelle prime undici giornate e piazzandosi al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla vetta occupata dall’Inter. Nel turno più recente, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro la Fiorentina.

Il Cagliari ha sperimentato un inizio di stagione complicato ma sta cercando di risollevarsi. La squadra guidata da Claudio Ranieri mira principalmente alla salvezza e al momento si trova al quartultimo posto con 9 punti, mantenendo un vantaggio di un punto sulla zona retrocessione. Nel turno più recente, il Cagliari ha confermato la sua fase di ripresa conquistato il secondo successo consecutivo battendo il Genoa in casa per 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Cagliari, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic; Kean, Chiesa. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Prati, Azzi; Luvumbo, Lapadula.

JUVENTUS CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Cagliari, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l'eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











