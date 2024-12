DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI: I TESTA A TESTA

Analizzando ancora la diretta Juventus Cagliari possiamo sicuramente citare i precedenti che questa partita ha vissuto in Coppa Italia. Ne troviamo sette, il più recente dei quali nel dicembre 2012: anche in quel caso ottavi di finale in gara secca e vittoria di misura della Juventus, che si era imposta grazie al gol realizzato da Sebastian Giovinco. Il quadro è totalmente a favore bianconero grazie a tre vittorie, ma ci sono altrettanti pareggi e un successo del Cagliari maturato nel marzo 1969, era la squadra di Manlio Scopigno e Gigi Riva che di lì a poco più di un anno avrebbe vinto lo scudetto ma la rete decisiva quel giorno era stata di Roberto Boninsegna.

FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI/ Quote, il ritorno di Nico Gonzalez (Coppa Italia, 17 dicembre 2024)

Delle sette partite di Coppa Italia, quattro sono andate in scena a Torino e curiosamente la Juventus ha vinto solo quella di dodici anni fa: gli altri successi bianconeri sono arrivati in Sardegna, il più recente dei quali nell’agosto 1989 per il primo turno con affermazione che per di più era passata dai tempi supplementari, rete decisiva di Alexander Zavarov per la squadra di Dino Zoff che avrebbe poi vinto il torneo, nella famosa doppia finale contro il Milan risolta dal gol con cui Roberto Galia aveva fatto cadere la San Siro rossonera. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Cagliari Atalanta (risultato finale 0-1): 10 vittorie di fila per la Dea (Serie A, 14 dicembre 2024)

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Coppa Italia è esclusiva di Mediaset che trasmetterà la diretta Juventus Cagliari in chiaro su Canale 5. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni di questa partita.

JUVENTUS CAGLIARI, MOTTA E NICOLA PER I QUARTI DI FINALE

Torna in campo la Coppa Italia e lo fa all’Allianz Stadium di Torino che sarà il teatro della diretta Juventus Cagliari in campo alle 21,00 di martedì 17 dicembre 2024. L’incontro varrà per gli ottavi di finale di questa competizione e sarà ad eliminazione diretta per decidere l’avversario dell’Empoli che ha già superato la Fiorentina. La Juventus di Thiago Motta debutta in questo turno e lo fa dopo una serie di risultati amari ed una tifoseria in aperta contestazione con i tifosi. Il Cagliari, invece, ha già giocato in questa competizione ed è riuscito ad arrivare agli ottavi di finale superando Carrarese e Cremonese.

DIRETTA/ Cagliari Sampdoria Primavera (risultato finale 1-1): Forte la pareggia! (14 dicembre 2024)

JUVENTUS CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Juventus di Thiago Motta si affiderà a Perin tra i pali e una difesa a quattro composta da Savona, Gatti, Kalulu e Danilo. McKennie e Locatelli saranno i due mediani a supporto di una trequarti dove agiranno Weah, Koopmeiners e Mbangula alle spalle dell’unica punta che sarà Vlahovic.

Per il Cagliari di Nicola torna Scuffet in porta mentre la difesa sarà composta da Zappa, Palomino, Luperto e Obert. Il centrocampo è a due con Makoumbou e Marin chiamati a supportare una trequarti composta da Felici, Viola e Luvumbo alle spalle di Piccoli.

JUVENTUS CAGLIARI, LE QUOTE

Vediamo anche quali sono le quote proposte da Bet365 in vista della diretta Juventus Cagliari del 17 dicembre 2024. I bianconeri sono i favoriti e il loro 1 è dato a 1,45 contro il 2 per i sardi a 6,50 e il pareggio X a 4,33.