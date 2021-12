DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI/ Video streaming tv: bianconeri dominanti nei precedenti

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Juventus Cagliari, dobbiamo osservare che la storia di questa partita è come prevedibile nettamente sbilanciata in favore dei bianconeri, che infatti vantano 42 vittorie su 80 precedenti in Serie A, sommati a 26 pareggi ed appena 12 vittorie per il Cagliari. I numeri sono naturalmente nettamente favorevoli alla Juventus anche limitandoci alle 40 partite giocate a Torino, con 24 vittorie dei padroni di casa bianconeri, 14 pareggi e appena due vittorie del Cagliari in casa della Juventus.

Gli ultimi dieci precedenti sono poi clamorosamente favorevoli alla Vecchia Signora: dal mese di settembre 2016 ecco nove vittorie per la Juventus a fronte di un solo successo del Cagliari, per di più ottenuto in Sardegna. Era mercoledì 29 luglio 2020, la Juventus era già campione d’Italia e perse per 2-0 a Cagliari, una piccola gioia per i rossoblù che negli ultimi anni per il resto contro la Juventus non hanno mai raccolto nemmeno un pareggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cagliari sarà garantita su televisori dotati di connessione Internet, perché si tratterà di una diretta streaming video in esclusiva tramite la piattaforma digitale DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A e sette su dieci in esclusiva ad ogni giornata.

JUVENTUS CAGLIARI: TUTTO FACILE PER ALLEGRI…

Juventus Cagliari, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45 di questa sera, martedì 21 dicembre 2021, sarà un anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Si chiudono sia l’andata sia l’anno solare 2021 e sulla carta la diretta di Juventus Cagliari dovrebbe avere un esito scontato: la classifica ci dice infatti che i bianconeri di Max Allegri, pur non avendo fatto finora una grande stagione, hanno circa il triplo dei punti (31 contro 10) rispetto al povero Cagliari di Walter Mazzarri, il cui 2021-2022 è stato finora da dimenticare.

La scorsa giornata ha dato conferme ad entrambe queste indicazioni. La Juventus ha ottenuto una bella vittoria per 0-2 a Bologna, passo avanti che potrebbe essere importante nell’inseguimento almeno al quarto posto, obiettivo minimo irrinunciabile per la Juventus e anche per le casse societarie della vecchia Signora. Il Cagliari invece ha perso 0-4 in casa contro l’Udinese, un disastro totale che avvicina sempre di più i sardi alla retrocessione. Sarà possibile il “miracolo” di Natale? Ce lo dirà Juventus Cagliari…

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Cagliari. Max Allegri dovrebbe scegliere un modulo 4-4-2 con Szczesny in porta; difesa a quattro con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e uno tra Alex Sandro e De Sciglio a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo con Mckennie, Locatelli, Rabiot (che è in ballottaggio con Bentancur) e Bernardeschi; infine la coppia titolare d’attacco dovrebbe vedere in azione Morata e Kean.

Walter Mazzarri proverà a rispondere con uno speculare 4-4-2 con Cragno in porta; i quattro difensori Bellanova, Ceppitelli, Carboni e Lykogiannis da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo con Zappa, Deiola, Grassi e Dalbert oppure Faragò; infine in attacco potremmo vedere la coppia formata da uno tra Pavoletti e Keita Balde al fianco di Joao Pedro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Juventus Cagliari in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i bianconeri, il segno 1 è quotato a 1,19, mentre poi si sale a quota 6,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 15 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Cagliari.

