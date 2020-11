Diretta Juventus Cagliari/ Streaming video tv: Pirlo deve vincere (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI: DI FRANCESCO CERCA LO SGAMBETTO!

Juventus Cagliari, in diretta dall’Allianz Stadium alle ore 20.45 di questa sera, sabato 21 novembre 2020, è l’anticipo di prima serata dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Arriviamo alla diretta di Juventus Cagliari con un curioso dato statistico: sul campo finora bianconeri e rossoblù hanno fatto gli stessi punti, anche se naturalmente per la Juventus vanno poi aggiunti i tre del successo a tavolino contro il Napoli. Questo ci dice comunque che il Cagliari di Eusebio Di Francesco sta facendo bene, come dimostrato anche nella vittoria per 2-0 contro la Sampdoria subito prima della sosta, mentre la Juventus di Andrea Pirlo non ha ancora ingranato la giusta marcia per la squadra che ha vinto gli ultimi nove scudetti consecutivi e invece in questo primo scorcio del nuovo campionato sta pareggiando decisamente troppo, l’ultima volta con beffa contro la Lazio, a causa del gol di Caicedo al 95′. Attenzione al Cagliari dunque, ma la Juventus ha assoluta necessità di vincere stasera…

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cagliari sarà garantita su DAZN 1 (canale numero 209 della piattaforma Sky) per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti la partita di Serie A sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN per i propri abbonati, come è prassi ormai per le tre partite di ogni giornata di Serie A trasmesse appunto su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

Nelle probabili formazioni di Juventus Cagliari spicca il possibile ritorno dal primo minuto di De Ligt, particolarmente utile in considerazione degli acciacchi di Bonucci e Chiellini. Andrea Pirlo dovrebbe schierare l’olandese con Demiral e Danilo, mentre a centrocampo potrebbe tornare titolare Arthur e per la fascia è recuperato Alex Sandro. In attacco rischia ancora la panchina Dybala, scivolato nelle gerarchie dietro a Morata e Kulusevski per affiancare Cristiano Ronaldo. Nel Cagliari Pisacane è favorito come terzino sinistro per completare la retroguardia a quattro, a causa degli acciacchi di Lykogiannis, per il resto l’altro dubbio di Eusebio Di Francesco riguarda Ounas e Sottil, che si giocano l’unica maglia disponibile per completare il tridente d’attacco con Joao Pedro e Simeone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Juventus Cagliari secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I bianconeri sono largamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria da parte del Cagliari.



