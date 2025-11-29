Diretta Juventus Cagliari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Allianz Stadium per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI (RISULTATO 2-1): SQUADRE AL RIPOSO!

Alla fine della prima frazione di gioco fra Juventus e Cagliari il risultato è di 2 a 1. I rossoblù si vedono murare un tiro di Borrelli al 23′ e riescono a passare in vantaggio grazie alla rete segnata a Sebastiano Esposito su assist di Palestra al 26′. I bianconeri trovano il gol del pari per merito di Yildiz al 27′ e Vlahoci impegna Caprile al 29′ prima di essere sostituito per infotunio da David al 31′. E’ ancora Yildiz a segnare poi su assist di Kalulu al 45’+1′. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si vedrà soltanto con un abbonamento a DAZN la diretta Juventus Cagliari. In televisione sarà possibile seguire il match solo con una smart tv oppure su Zona Dazn 214 se siete anche iscritti a Sky. In streaming la gara sarà selezionabile da app e sito web.

PARTITA INIZIATA!

In Piemonte la partita fra Juventus e Cagliari è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali della sfida gli ospiti protestano subito per un presunto fallo da rigore non ravvisato su Palestra al 1′. I padroni di casa replicano con una giocata di Francisco Conceiçao contenuta dalla difesa avversaria al 7′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Non stupisce di certo il fatto che sia praticamente a senso unico la storia dei precedenti per la diretta Juventus Cagliari. Ad esempio, parlando delle sfide nel campionato di Serie A, contiamo ben quarantasei vittorie per la Juventus a fronte di ventotto pareggi e appena dodici successi per il Cagliari, l’ultimo dei quali fu il 2-0 casalingo di mercoledì 29 luglio 2020, con il campionato ancora in corso dopo lo stop per la pandemia. Da quel momento, compresa pure una partita di Coppa Italia, ci sono stati altri nove confronti e il bilancio è di sette successi per i bianconeri più un paio di pareggi.

Nello scorso campionato tuttavia la diretta Juventus Cagliari era terminata proprio con un segno X, in virtù del pareggio per 1-1 allo Stadium di domenica 6 ottobre 2024. I bianconeri avrebbero poi vinto 4-0 negli ottavi di Coppa Italia martedì 17 dicembre 2024 e infine hanno espugnato la Sardegna con la vittoria esterna per 0-1 al ritorno, giocato domenica 23 febbraio scorso. Numeri a senso unico, chissà se oggi potrà saltare fuori qualche sorpresa…

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ANCHE I SARDI CERCANO I TRE PUNTI

Partirà alle ore 18:00 di sabato 29 novembre 2025 la diretta Juventus Cagliari. Presso l’Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora punta al sesto risultato utile consecutivo al fine di tornare ad occupare una casella valida per l’accesso alle coppe europee nella prossima stagione in questa sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A.

I bianconeri hanno vinto in settimana in rimonta ed in trasferta per 3 a 2 contro il Bodo/Glimt disputando una gara impegnativa soprattutto per la situazione metereologica. Il gol firmato da David è stato in ogni caso decisivo per ottenere il successo in Champions League mentre in campionato la Juve arriva dal pari con la Fiorentina.

La squadra allenata da mister Spalletti è in settima posizione con venti punti, uno in meno del Como, ma deve guardarsi le spalle dall’eventuale assalto della Lazio, a quota diciotto, e del Sassuolo, adesso a diciasette punti e dunque in grado di agganciarla. I rossoblù proveranno invece a fare punti così da allontanarsi dalla zona retrocessione.

I sardi hanno recentemente ottenuto due pari consecutivi senza segnare contro il Como e non andando oltre il 3 a 3 contro il Genoa. Proprio i rossoblù potrebbero insidiare la compagine guidata dal tecnico Pisacane vista la distanza di soli tre punti che li separa. Il Cagliari è attualmente al quattordicesimo posto con undici punti, gli stessi del Parma.

JUVENTUS CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Cagliari: il tecnico Luciano Spalletti potrebbe continuare a schierare i suoi calciatori dall’inizio secondo un 3-4-2-1 con Di Gregorio insieme a Kalulu, Kelly e Koopmeiners in difesa, Cambiaso, K. Thuram, Locatelli e Kostic a centrocampo, McKennie e Yildiz in azione alle spalle dell’unica punta Vlahovic. L’allenatore dei sardi Fabio Pisacane dovrebbe invece, almeno secondo i rumors, impostare i suoi giocatori utilizzando il modulo 4-3-1-2 con Caprile fra i pali schermato da Zappa, Mina, Luperto e Palestra, Adopo, Prati e Folorunsho nel mezzo, Gaetano di supporto alla coppia offensiva formata da S. Esposito e Borrelli.

JUVENTUS CAGLIARI, LE QUOTE

Le quote indicate alla vigilia del match da Sisal in merito all’esito finale della diretta Juventus Cagliari non lasciano grossi dubbi all’immaginazione. La Vecchia Signora è la grande favorita per trionfare quest’oggi ed il segno 1 viene dunque pagato ad appena 1.30. Molto difficilmente i rossoblù riusciranno a strappare un risultato positivo in questa trasferta con il segno x quotato a 5.00 e la loro vittoria fissata infine addirittura a 11.00.