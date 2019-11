Diretta Juventus Chievo Primavera/ Streaming video tv: per risalire la china

Juventus Chievo Primavera, diretta dall’arbitro Federico Longo della sezione Aia di Paola, è una partita valida per la nona giornata del campionato Primavera 1: si gioca in anticipo, l’appuntamento è dunque alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, venerdì 22 novembre 2019. Juventus Chievo Primavera metterà di fronte due formazioni con posizioni di classifica molto simili. La Juventus di recente ha mostrato segnali di risveglio – vittoria contro la Lazio nella scorsa giornata – dopo un pessimo inizio di campionato, ma la classifica resta non esaltante, con 9 punti in sette partite disputate finora dai giovani bianconeri. Il Chievo è appena una lunghezza dietro (anche se i gialloblù hanno giocato una partita in più) ed è a sua volta reduce da una significativa vittoria contro il Torino: il sogno è il sorpasso, anche se naturalmente di fronte ci sarà una Juventus che deve vincere se vuole risalire la classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Juventus Chievo Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHIEVO PRIMAVERA

Analizziamo anche le probabili formazioni attese per Juventus Chievo Primavera. Lamberto Zauli dovrebbe schierare i bianconeri con il modulo 4-3-3: Israel in porta; difesa a quattro con Leo, Dragusin, Gozzi e Anzolin da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo Fagioli, Leone e Ranocchia, infine in attacco i due esterni Sene a destra e Stoppa a sinistra in appoggio al centravanti Petrelli. La risposta del Chievo di Paolo Mandelli dovrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-3-3 con Caprile estremo difensore, difesa a quattro composta da Salvaterra, Leggero, Colley e Pavlev, a centrocampo il terzetto formato da Karamoko, capitan Zuelli e Tuzzo, infine il tridente offensivo con le ali Sperti e Mancini in appoggio alla prima punta Makni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA