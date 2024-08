DIRETTA JUVENTUS COMO:

Comincia il campionato dei bianconeri con la diretta di Juventus Como, sfida che chiude il primo turno di Serie A e che andrà in onda oggi 19 agosto 2024 alle 20,45. L’incontro segna la prima ufficiale di Thiago Motta e di tutto il nuovo progetto bianconero che ha totalmente cambiato viso: è stata aggiunta tecnica e centrocampo, ma si sono perse sicurezze difensive da come si evince dal precampionato.

Prima uscita difficile invece per il Como, oltre ad aver cambiato molti effettivi con un mercato suntuoso che ha portato nei pressi del lago giocatori del calibro di Varane e Belotti, gli uomini di Fabregas devono affrontare una delle prime della classe e servirà tutto l’impegno possibile per cercare di fare risultato. Almeno tentare di non fare brutta figura.

DIRETTA JUVENTUS COMO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Juventus Como sarà visibile per tutti gli abbonati di Dazn, avendo la piattaforma di streaming online l’esclusiva sul massimo campionato italiano. In alternativa, visto che Sky ha tre partite in coesclusiva sarà possibile vedere la partita al 201 del palinsesto satellitare. Lo stesso vale per NowTv, facendo parte della famiglia di Sky.

JUVENTUS COMO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Juventus Como alle probabili formazioni del match: per Thiago Motta classico 4-2-3-1 con Bremer a guidare la difesa, insieme a lui probabilmente ci sarà Gatti. In mediana Locatelli e Thuram daranno filtro alla squadra oltre che impostare il gioco, si passa poi sulla trequarti con Douglas Luiz pronto ad accendere Vlahovic.

Fabregas invece punta sulle ali, soprattutto se queste due sono Da Cunha e Strefezza. Il primo è rinato sotto la luce del tecnico catalano, mentre il secondo lo conosciamo già in Serie A: grande tecnica e un tiro che ha fatto le fortune del Lecce di due anni fa.

JUVENTUS COMO, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote della diretta di Juventus Como, supportati dal sito della Snai: il segno 1 che vedrebbe vittoriosi i bianconeri è stato fissato a 1,20. Quindi la Juve è più che favorita. Il segno X che decreterebbe il pari invece è a 5, mentre la vittoria dei lombardi è stata fissata 12.