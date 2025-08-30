Diretta Juventus Cremonese Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata.

DIRETTA JUVENTUS CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0), MATCH IN EQUILIBRIO

Comincia la diretta del match valido per la terza giornata del campionato Primavera 1 tra la Juventus e la Cremonese, due squadre che hanno finora cominciato la stagione nel peggior dei modi. Entrambe sono a caccia della prima vittoria in campionato, risultato che le allontanerebbe dalle ultime posizioni in classifica. Intanto ora si parte, comincia il match!

DIRETTA/ Cremonese Sassuolo (risultato finale 3-2): De Luca fa il miracolo! (Serie A, 29 agosto 2025)

Primi minuti di possesso territoriale bianconero ma la Cremonese chiude bene gli spazi e davvero poche occasioni. O meglio 0 tiri in porta nei primi dieci minuti e squadre che pensano più a coprirsi che a provare ad attaccare. Tiro cross di Leone e prima chance Juve con Malovec che spazza in corner con qualche difficoltà (Agg. Mario Tramo)

Calciomercato Cremonese News/ Il sogno si chiama Sarmiento, Monterisi aggiunta in difesa (29 agosto 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA JUVENTUS CREMONESE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Juventus Cremonese Primavera siamo su Sportitalia, un appuntamento in chiaro per tutti così come con la diretta streaming video, sul relativo sito.

DIRETTA JUVENTUS CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Juventus Cremonese Primavera comincia, i precedenti sono appena tre e due di questi disputati nella scorsa stagione, non inizia bene il match per i grigiorossi che hanno sempre perso, riuscendo a segnare solo due gol e tra l’altro nella stessa partita. Quella del 28 settembre scorso: a segno Riccardo Spaggiari e il solito Giacomo Gabbiani (su calcio di rigore), la Cremonese aveva così impattato i gol di Filippo Pagnucco e Gianmarco Di Biase, entrambi nel primo tempo, ma appena dopo aver trovato il pareggio era caduta per effetto del destro di Diego Pugno.

Calciomercato Cremonese News/ Moumbagna, Dennis e Vardy i nomi per l’attacco (26 agosto 2025)

Era andata peggio nel gennaio 2020 per i quarti di Coppa Italia Primavera: in quel caso la Juventus, sempre in casa, si era imposta grazie a Daniel Leo e una doppietta di Filippo Ranocchia per un netto 3-0, infine la partita di Cremona disputata a fine marzo ha visto i giovani bianconeri prevalere a due minuti dal 90’ con un tap-in infilato da Francesco Verde. Come finirà oggi lo scopriremo insieme, perché finalmente è arrivato il momento di lasciare che a parlare sia il terreno di gioco: possiamo metterci comodi e dare il via alla diretta Juventus Cremonese Primavera, si va in campo! (agg. di Claudio Franceschini)

BIANCONERI DA RIVEDERE!

Siamo vicini alla diretta Juventus Cremonese Primavera: la partita va in scena alle ore 16:30 di sabato 30 agosto ed è valida per la terza giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026, si incrociano oggi pomeriggio due squadre che sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo.

Non è partita benissimo la nuova Juventus di Simone Padoin: se si poteva considerare tutto sommato positivo il pareggio contro il Sassuolo (campione d’Italia nel 2024), non lo stesso si può dire del match contro il Frosinone, in cui i giovani bianconeri sono caduti per 3-1, dunque ora bisogna per forza di cose aumentare l’intensità e la qualità.

La Cremonese, che aveva stupito lo scorso anno, deve trovare anche il suo primo gol: le sconfitte maturate contro Fiorentina e Parma infatti hanno visto i grigiorossi a secco, con la sensazione di dover dare molto di più per andare a caccia di un’altra salvezza.

Scopriremo presto, con la diretta Juventus Cremonese Primavera, cosa succederà in campo ma per il momento possiamo lasciare spazio alle decisioni dei due allenatori circa gli schieramenti che vedremo sul terreno di gioco, quindi ci possiamo prendere del tempo verso il calcio d’inizio andando a leggere le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE PRIMAVERA

Da vedere ovviamente se Padoin intenda fare qualche sostituzione per la diretta Juventus Cremonese Primavera, intanto la prima punta dovrebbe essere Biggi (già due gol) con Elimoghale confermato a destra – si è parlato un gran bene di lui – e Finocchiaro insidiato da Djahl a sinistra, poi Bellino o Adam Sosna al centro con un centrocampo nel quale opererebbero Boufandar e uno tra Keutgen e Milia, passando poi alla difesa il ballottaggio è tra Alfonso Montero e De Brul, l’altro centrale davanti a Huli sarà Niccolò Rizzo con Bamballi e Francesco Leone ad agire come terzini.

Elia Pavesi schiera la sua Cremonese Primavera con un 3-4-3 nel quale Bassi, Marsi e Paganotti sono i centrali davanti a Cassin; Patitucci può fare il laterale di destra con Bozza confermato a sinistra, in mezzo a fare legna ecco Scocco e Lottici Tessadri pur insidiati da Biolchi e Pio Marino, nel tridente offensivo tutti in discussione con Lubrano, Tavares Roache, Jeon e Nouroudine Faye che dunque possono agire in qualità di titolari, rispetto a sabato scorso quando a iniziare la partita contro il Parma sono stati Murante, Sivieri e Achi, schierati da destra a sinistra.