Diretta/ Juventus Dinamo Kiev (Champions League) streaming e tv: per il primo posto

DIRETTA JUVENTUS DINAMO KIEV: PIRLO NON VUOLE CALI DI CONCENTRAZIONE

Juventus Dinamo Kiev, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La Juventus ha già timbrato la scorsa settimana, con la vittoria in extremis contro il Ferencvaros, la qualificazione agli ottavi di finale e ora dovrà provare a rincorrere il primo posto per il quale sono rimaste residue speranze. Bisognerà battere la Dinamo Kiev e poi cercare al Camp Nou un’impresa con almeno 3 gol di scarto, a meno di passi falsi del Barcellona in Ungheria. La sfida arriva in un momento delicato per la Juventus dopo il pareggio col Benevento, dopo quello di Crotone un’altra mancata vittoria contro una neopromossa per i bianconeri. La Dinamo Kiev dalla sua punta ancora alla qualificazione in Europa League attraverso il terzo posto nel girone, che passerà per forza di cose dallo scontro diretto all’ultima giornata contro il Ferencvaros. Certo, fare punti a Torino per la squadra di Lucescu rappresenterebbe un vantaggio non indifferente nella corsa a questo obiettivo.

DIRETTA JUVENTUS DINAMO KIEV IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Juventus Dinamo Kiev sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS DINAMO KIEV

Le probabili formazioni di Juventus Dinamo Kiev, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Stadium di Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Pirlo con un 4-4-2: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo. Gli ospiti guidati in panchina da Mircea Lucescu schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Buschchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Myokolenko; Andrievsky, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, De Pena; Supryaga.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.75 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 13.00.



