Diretta Juventus Empoli Primavera/ Streaming video tv: bianconeri per i playoff

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA: SI RECUPERA IN CAMPIONATO

Juventus Empoli Primavera, in diretta dal Centro Sportivo Ale & Ricky di Vinovo, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 4 maggio ed è valida come recupero nella 30^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022. I giovani bianconeri erano impegnati nella Youth League (sono stati eliminati in semifinale dal Benfica, ai rigori) e dunque hanno lasciato indietro due partite: sesti in classifica possono blindare la loro qualificazione ai playoff, ma ultimamente non sono riusciti a far valere la loro qualità e infatti nell’ultima partita hanno pareggiato sul campo del Lecce.

DIRETTA/ Empoli Torino (risultato finale 1-3): tris del Gallo Belotti!

L’Empoli, grazie alla vittoria contro il Milan, vive una situazione di fatto tranquilla: sostanzialmente salvi, i toscani aritmeticamente possono ancora raggiungere i playoff ma la distanza dal sesto posto e le squadre che sono davanti in classifica rendono quasi impossibile l’obiettivo, così che queste ultime gare saranno una sorta di passerella finale. Vedremo ora quello che succederà nella diretta di Juventus Empoli Primavera; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare un rapido focus sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della diretta Juventus Empoli Primavera.

DIRETTA/ Empoli Milan Primavera (risultato finale 3-1): rossoneri a rischio playout!

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Empoli Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: nessuna novità dunque, l’emittente resta la casa degli Under 19 e anche in questo caso manderà in onda la partita. Ricordiamo che si tratterà del canale principale (quello al numero 60 del televisore) e che sarà possibile seguire il match anche attraverso il servizio di diretta Juventus Empoli primavera in streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, consultando il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Sassuolo Empoli Primavera (risultato finale 3-0): tris neroverde!

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA

Nella diretta Juventus Empoli Primavera Andrea Bonatti potrebbe optare per un 4-4-2 classico, come di consueto: Savona e Turicchia i due terzini, in mezzo alla difesa invece ballottaggio Muharemovic-Citi per affiancare Nzouango con Senkó tra i pali. A centrocampo capitan Omic dovrebbe dividere il settore con Bonetti (il regista della squadra), Mulazzi e Iling andrebbero a giocare come laterali e allora davanti ci sarebbe il testa a testa tra Turco e Leonardo Cerri, visto che una delle due maglie dovrebbe averla Chibozo che ha disputato una grande stagione.

Antonio Buscè dispone invece il suo Empoli con un 4-3-1-2 nel quale come sempre Baldanzi opererà da trequartista, alle spalle di Fini e Magazzù; da valutare un possibile turnover visti gli impegni ravvicinati, e allora Peralta (nel tandem offensivo) e El Biache (tra le linee) sono candidati, al pari di Bonassi che potrebbe prendersi una maglia in mediana strappandola a uno tra Kaczmarski e Fazzini, con la conferma di Degli Innocenti. In difesa Pezzola e Guarino copriranno il portiere Biagini, sugli esterni agiranno Jordan Boli e Rizza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA