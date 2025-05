DIRETTA JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Juventus Empoli Primavera sta per farci compagnia, bianconeri a caccia degli ultimi punti per blindare la qualificazione ai playoff e impegnati contro una squadra che però rappresenta una sorta di bestia nera, perché dopo quattro vittorie consecutive la Juventus è caduta contro l’Empoli negli ultimi tre impegni. In questa stagione i toscani sono riusciti a vincere 2-1 la partita di andata, ma nello scorso campionato erano andati a Vinovo e si erano presi un 3-2: era successo tutto nel primo tempo per l’Empoli, a segno con una doppietta di Giacomo Corona e Andrea Sodero prima che la Juventus sfiorasse la rimonta con i due rigori di Lorenzo Anghelé e Alessio Vacca.

L’ultima vittoria bianconera risale allora a due campionati fa, precisamente un 3-0 casalingo nel mese di febbraio: reti portate in dote da Luis Hasa, ancora dal dischetto, Nicolò Turco e Joseph Nonge. Come detto è stata l’ultima di quattro affermazioni consecutive per una squadra che poi ha iniziato a soffrire tremendamente gli azzurri, sempre vincenti con un gol di scarto e ora a caccia del poker per quanto conti relativamente per la classifica. Possiamo finalmente metterci comodi perché ci siamo davvero: la diretta Juventus Empoli Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Juventus Empoli Primavera streaming video, dove vedere la partita

La diretta Juventus Empoli Primavera, come tutte le partite della competizione, sarà visibile in contemporanea grazie a Sportitalia che trasmetterà dalle 13.00 in chiaro le partite in televisione, o in diretta streaming video sul computer grazie all’applicazione.

Bianconeri aspettano i playoff

Il campionato Primavera sia avvia verso la conclusione e oggi scenderà in campo la diretta Juventus Empoli partita che per le due squadre non avrà un grande valore ma potrà essere la prima occasione per mettersi alla prova e prepararsi per le partite che li aspettano nel prossimo mese che per i bianconeri faranno parte dei playoff visto che con il pareggio 0-0 in casa dell’Hellas Verona si sono assicurati il posto in maniera definitiva.

I toscani invece è da diverse giornate che si stanno preparando per la sfida salvezza il cui avversario è già noto, il Bologna, entrambe le formazioni infatti con qualsiasi risultato ottengano in questa giornata non potrebbero migliorare la loro classifica.

Juventus Empoli Primavera, probabili formazioni

Per la diretta Juventus Empoli Primavera dovrebbero essere scelti i ventidue giocatori che poi dovrebbero andare in campo nelle partite dei playoff e di playout, così da poter testare la forma dei ragazzi e la loro preparazione alla prossima sfida, Francesco Magnanelli quindi schiererà un 3-5-2 con Marcu in porta, Rizzo, Crous e Verde come tre difensori, Savio e Pagnucco sulle fasce con Crapisto, Ripani e Boufandar in mezzo al campo, davanti la coppia Pugno, Comellas. Qualche cambio verrà fatto da Andrea Filippeschi rispetto alla sconfitta 0-2 contro la Roma che manterrà il suo 4-4-2 ma con Vertua come portiere, Moray, Falcusan, Mannelli e Majdandzic i difensori, Barsotti Matteazzi, Bacci e Scienza come centrocampisti, Popov e Zanaga gli attaccanti.

Diretta Juventus Empoli Primavera, quote e pronostico

Per chi è interessato alle scommesse ecco i valori che AdmiralBet assegna ai possibili risultati della diretta Juventus Empoli Primavera, la vittoria dei bianconeri è data a 2.20 perché ritenuta la più probabile dopo i 90 minuti di gioco, il pareggio è invece l’esito più difficile da vedere e per questo viene pagato 3.60, e infine la vittoria degli azzurri è fissata a 2.80. Il pronostico non può che essere questo viste le posizioni in classifica delle due squadre che vedono i torinesi partecipare ai playoff mentre i toscani lottare per la salvezza attraverso i playout.