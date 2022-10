DIRETTA/ Juventus Empoli video streaming tv: l’anno scorso fu un colpaccio toscano

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI: TESTA A TESTA

La diretta di di Juventus Empoli avrà l’arduo compito di aprire la giornata numero undici di Serie A. L’orario è quello delle 20:45 con le due squadre che si daranno battaglia allo stadio Allianz Stadium di Torino. Lo score dei match precedenti tra queste due squadre sorride alla squadra bianconera in un totale complessivo di 24 incontri. L’ago della bilancia cade maggiormente nei confronti della squadra bianconera che comanda la speciale classifica della diretta Juventus Empoli con 18 partite vinte su 24 match.

I restanti sei incontri hanno visto uscire 3 volte il pareggio ed altrettante la vittoria della formazione in maglia blu. Ultima vittoria dell’Empoli, ed unica in trasferta, il 28 agosto 2021 quando Leonardo Mancuso siglò il gol vittoria sfruttando un rimpallo all’interno dell’area di rigore della Vecchia signora. Vittoria più sonora della Juventus, invece, datata 2005 con il risultato di 0-4 al Castellani con la doppietta di Trezeguet ed i gol di Camoranesi e Patrick Vieira. Il pareggio più rocambolesco, invece, è datato l’anno precedente con la gara terminata 3-3: mvp del match ben due giocatori con le due triplette di Tommaso Rocchi e del francese David Trezeguet. (Agg Marco Genduso)

COME VEDERE LA PARTITA JUVENTUS EMPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Juventus Empoli non sarà una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Juventus Empoli sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

JUVE SUPER FAVORITA!

Juventus Empoli, in diretta venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A. Bianconeri alla ricerca di quella continuità finora mai trovata in questa stagione: la vittoria nel derby contro il Toro potrebbe essere stata un nuovo inizio ma per la squadra di Allegri serve una nuova vittoria per infilare una serie positiva e provare a recuperare parte del terreno perduto dal vertice della classifica.

L’Empoli in questa prima parte di campionato si è rivelato un osso duro per tutte le formazioni affrontate e l’ultima vittoria col Monza, che pure arrivava al “Castellani” lanciato da 3 vittorie consecutive, ha dimostrato come gli azzurri abbiano le qualità per sovvertire anche i pronostici sfavorevoli. Il 28 agosto 2021 l’Empoli ha vinto l’ultimo precedente in casa della Juventus, 0-1 con un gol di Mancuso. Ultima vittoria bianconera in casa dei toscani l’1-0 del 30 marzo 2019 firmato da una rete di Moise Kean.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Empoli, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Milik. Risponderà l’Empoli allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas; Baldanzi; Destro, Satriano.

JUVENTUS EMPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.

