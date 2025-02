Diretta Juventus Empoli (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Con la diretta Juventus Empoli siamo finalmente arrivati al quarto di finale di Coppa Italia: in questa competizione i precedenti sono appena due ma racchiusi in un’unica stagione, perché nel 2007-2008 gli ottavi di finale si giocavano ancora in andata e ritorno. Avevamo avuto una vittoria a testa, ma si erano qualificati i bianconeri: l’Empoli aveva vinto al Castellani con le reti di Nicola Pozzi e Ignazio Abate, decisivo però il gol di Vincenzo Iaquinta a nove minuti dal 90’ perché al ritorno era finita 5-3, subito uno-due di Marco Marchionni e Pavel Nedved ma l’Empoli aveva pareggiato con Luca Antonini e Nicola Pozzi, poi 3-3 in due minuti con Iaquinta e Pozzi come marcatori.

DIRETTA/ Tottenham Manchester City (risultato 0-0) video streaming tv: in campo a Londra! (26 febbraio 2025)

Alla fine la Juventus aveva allungato in maniera decisiva grazie a Iaquinta e il rigore di Alessandro Del Piero; giova però ricordare che, parlando di Serie A, nell’agosto 2021 i toscani sono passati all’Allianz Stadium con il gol di Leonardo Mancuso: tutto potrebbe essere aperto insomma, a noi tocca solo leggere le formazioni ufficiali e poi lasciare che a parlare sia il campo perché la diretta Juventus Empoli sta per cominciare!

Diretta test Formula 1 Bahrain 2025/ Tempi e classifiche: Norris il più veloce, Leclerc quarto (26 febbraio)

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Kolo Muani; Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Alberto, Rouhi, Gil Puche, Locatelli, Pietrelli, Conceicao, Yildiz, Adzic, Mbangula. All. Thiago Motta. EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Henderson, Bacci, Maleh, Cacace; Konate, Colombo. A disposizione: Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Pezzella, Grassi, Gyasi, Kouame, Kovalenko, De Sciglio, Bembnista, Asmussen, Campaniello, Esposito. All. Roberto D’Aversa. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Juventus Empoli, bianconeri verso l’obiettivo stagionale

La diretta Juventus Empoli andrà in scena alle ore 21.00, sarà valida per i quarti di finale di Coppa Italia, gara secca che deciderà chi passerà alla semifinale, e a scendere in campo sono due squadre che stanno vivendo due stagioni molto diverse, i padroni di casa hanno deluso le aspettative di inizio anno e nonostante rimangano in lotta per il quarto posto, valido per la qualificazione in Champions League, l’eliminazione dalla competizione europea ha portato molta delusione e voglia di portare a casa la vittoria della competizione.

Adriano contratto in Europa per il figlio dell’ex Inter/ Giocherà in Portogallo (26 febbraio 2025)

Gli ospiti invece hanno vissuto il percorso inverso erano partiti in maniera positiva in questa stagione per poi inanellare una serie di sconfitte che li ha fatti precipitare fino alla zona retrocessione, nell’ultima partita sono stati sconfitti 0-5 dall’Atalanta mentre i bianconeri hanno vinto 0-1 in casa del Cagliari.

Diretta Juventus Empoli, dove seguire la partita

La diretta Juventus Empoli dell’Alianz Stadium sarà fruibile da tutti i tifosi e gli appassionati in maniera semplice e senza alcun bisogno di un abbonamento, infatti la competizione è trasmessa in chiaro dalle reti Mediaset e la partita sarà disponibile su Canale 5, numero 5 del digitale terrestre, in alternativa ci si potrà collegare alla piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

Formazioni Juventus Empoli, possibili protagonisti in campo

Per la diretta Juventus Empoli i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo da Thiago Motta con un 4-2-3-1 con Perin in porta, Weah e Rouhi esterni bassi con Gatti e Kelly difensori centrali a completare la linea, Thuram e Locatelli in mediana, trequarti composta da Conceiçao e Nico Gonzalez sulle fasce, Koopmeiners in zona centrale alle spalle di Kolo Muani.

Gli ospiti invece risponderanno con il 3-4-2-1 di Roberto D’Aversa con Vasquez tra i pali, De Sciglio, Goglichidze e Cacace i tre difensori centrali, Gyasi e Pezzella gli esterni con Henderson e Grassi a completare il centrocampo, Colombo unica punta con Esposito e Kouamé in supporto.

Diretta Juventus Empoli, quote e possibile esito finale

La diretta Juventus Empoli è una sfida che sulla carta non dovrebbe portare grandi sorprese, i padroni di casa rimangono i netti favoriti per via di una superiorità della rosa, espressa anche dalla posizione in classifica, nonostante il gioco non spettacolare e che non sempre è riuscito a far portare ai bianconeri a casa il risultato, gli ospiti dall’altra parte non riescono più a strappare punti per la salvezza e soprattutto faticano a mantenere la loro porta inviolata.

Sicuramente le difficoltà dei toscani sono dovute anche a numerosi infortuni, soprattutto nel reparto difensivo, che non li hanno aiutati. Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare Sisal, la vittoria della Juventus è quotata 1.29, la quota del pareggio invece è di 5.00, mentre la vittoria dell’Empoli è data a 12.00