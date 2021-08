DIRETTA/ Juventus Empoli video streaming DAZN: l’arbitro è Davide Ghersini (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI: L’ARBITRO

La partita Juventus Empoli sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini. Al suo fianco, all’Allianz Stadium del capoluogo piemontese ci saranno i due guardalinee De Meo e Rocca, il quarto uomo Marcenaro, l’addetto Var Guida e l’assistente Avar Ranghetti per completare la squadra arbitrale designata per Juventus Empoli. Adesso però torniamo al primo arbitro e spendiamo qualche parola in più per presentare il fischietto della sezione Aia di Genova, che dirigerà il match previsto nella seconda giornata della nuova Serie A.

Ricordiamo che il signor Davide Ghersini è nato il 9 aprile 1985 a Genova e che fino ad oggi vanta appena 15 precedenti partite arbitrate nel massimo campionato. Il bilancio disciplinare di Davide Ghersini in Serie A ci parla dunque di 62 cartellini gialli, due espulsioni comminate – una per somma di ammonizioni e l’altra per rosso diretto – ed infine nove calci di rigore assegnati in Serie A da parte dell’arbitro Davide Ghersini. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Empoli sarà disponibile solo su DAZN: quest’anno la programmazione della Serie A è invertita rispetto alle passate stagioni, dunque questa piattaforma avrà l’esclusiva delle partite del campionato mentre Sky ne fornirà tre per ogni giornata. Questa non è compresa nel pacchetto del 2° turno, dunque appuntamento solo per i clienti DAZN con visione in diretta streaming video, utilizzando PC, tablet e smartphone o in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

JUVENTUS EMPOLI: PRONTO RISCATTO BIANCONERO?

Juventus Empoli si gioca in diretta dall’Allianz Stadium, alle ore 20:45 di sabato 28 agosto: siamo nella 2^ giornata di Serie A 2021-2022, e i bianconeri vanno subito a caccia di riscatto. Il pareggio sul campo dell’Udinese è stato beffardo: due gol di vantaggio nel primo tempo, due pali nella ripresa e il gol della vittoria annullato per pochi centimetri di fuorigioco. Resta che Massimiliano Allegri ha mancato i 3 punti nel suo ritorno in panchina, e adesso vuole riprendere la marcia evitando che l’inizio di campionato diventi come quello del 2015 (anche se poi lo scudetto era stato vinto).

Sconfitta all’esordio anche per il neopromosso Empoli, che ha segnato subito contro la Lazio ma poi è stato travolto: ciononostante per Aurelio Andreazzoli le premesse sono buone, questa squadra può salvarsi anche se chiaramente dovrà soffrire e va incontro a un inizio terribile nella sua stagione. Vedremo comunque quello che succederà tra poco nella diretta di Juventus Empoli; aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

In Juventus Empoli quello di Allegri è un 4-2-3-1, anche se di partenza potrebbe essere un 4-4-2 “alla Pirlo”: Cuadrado e Federico Chiesa sono in linea con il centrocampo, ma poi alzeranno la loro posizione per andare a fare reparto con Dybala, scelto come trequartista per supportare un Cristiano Ronaldo che dovrebbe tornare titolare. Dal primo minuto dovremmo vedere anche Locatelli; con lui Bentancur, poi una difesa con Bonucci e De Ligt a protezione di Szczesny – a caccia di risposte dopo la pessima prova di Udine – mentre saranno brasiliani i due terzini, Danilo e Alex Sandro dovrebbero essere confermati.

Camaleontico anche l’Empoli, che parte con un 4-3-2-1: tuttavia Cutrone potrebbe essere titolare al posto di Bandinelli e così ci sarebbe un solo trequartista (Bajrami) a supporto di due punti, conferma in questo senso per Leonardo Mancuso. Non solo: la difesa tendenzialmente dovrebbe essere a 4 con Simone Romagnoli e Ismajli centrali, davanti a Vicario, e Stojanovic e Marchizza esterni, ma c’è un’alternativa con Luperto titolare in luogo di un centrocampista (presumibilmente Stulac) e dunque un modulo a tre, fermo restando che Haas e Samuele Ricci dovrebbero essere in campo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Juventus Empoli sono disponibili anche dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,22 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata ovviamente dal segno X) vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 6,50 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la vostra vincita ammonterebbe ad un valore pari a 13,00 volte la giocata.

