DIRETTA JUVENTUS EMPOLI (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Il segno X dovrebbe essere favorito, se si analizzano le statistiche verso la diretta Juventus Empoli: i toscani infatti hanno diviso la posta per nove volte in questo campionato, mentre sono ormai diventati proverbiali i tredici pareggi della Juventus di Thiago Motta. Fatte le debite proporzioni, ci sono delle similitudini, anche se l’Empoli ha già perso nove partite mentre la Juventus una sola: il segno X oggi farebbe però felici evidentemente solo gli ospiti. Altra caratteristica comune è la difesa che funziona meglio dell’attacco: 19 gol al passivo della Vecchia Signora e 29 per i toscani, che hanno la migliore retroguardia della seconda metà della classifica, mentre in attacco non possono bastare i 21 gol dell’Empoli ma anche i 35 della Juventus sono pochi per le ambizioni bianconere.

Diretta/ Empoli Atalanta Primavera (risultato finale 0-1): Steffanoni fa volare la Dea! (26 gennaio 2025)

Detto fatto, sabato 14 settembre all’andata allo stadio Castellani ci fu un pareggio per 0-0, che riassume pregi e difetti di entrambi: allo Stadium la musica sarà diversa per la diretta Juventus Empoli? Intanto leggiamo le formazioni ufficiali, poi parola al campo! JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Renato Veiga, T. Weah; Locatelli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta EMPOLI (3-4-2-1): D. Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Marianucci; Gyasi, L. Henderson, Anjorin, Cacace; Se. Esposito, Fazzini; L. Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Empoli Bologna (1-1)/ Gol e highlights: Dominguez replica a Colombo! (Serie A, 25 gennaio 2025)

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Anche nel caso della diretta Juventus Empoli la possibilità di vedere questa partita verrà garantita soltanto per tutti gli iscritti a DAZN che la manderà in onda in streaming. Chi ha pure un’iscrizione valida a Sky potrà inoltre usare Sky Go o sintonizzarsi sul canale Zona Dazn 214.

JUVENTUS EMPOLI, GARA CHE SCOTTA ALLO STADIUM

Comincia domenica 2 febbraio 2025 alle ore 12:30 la diretta Juventus Empoli. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri si giocano forse più dei tre punti in palio contro gli azzurri dopo la cocente sconfitta casalinga rimediata in settimana contro il Benfica in Champions League. Il tecnico Thiago Motta, almeno secondo i rumors, sarebbe già stato messo in discussione non solo dai suoi tifosi ma pure dai dirigenti del club che avrebbero addirittura avviato un primo contatto per mettere in panchina l’ex Igor Tudor. La Vecchia Signora, battuta di recente pure dalla capolista Napoli, non può permettersi di perdere ancora dovendo sempre legittimare il posto valido per la qualificazione alla prossima Champions.

DIRETTA/ Empoli Bologna (risultato finale 1-1): Castro non batte Vasquez! (Serie A, 25 gennaio 2025)

Situazione diversa ma comunque difficile pure quella vissuta dalla compagine ospite. Ora a ventuno punti in quattordicesima posizione come e davanti al Cagliari, i toscani sono ad una sola lunghezza di distacco dal Lecce che occupa la prima casella valida per i playout ed è quindi imperativo fare risultato in ogni gara così da scongiurare la possibilità di finire in zona retrocessione specialmente dopo le belle prestazioni offerte nel corso della prima parte del campionato 2024/2025.

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Difficile, ma non impossibile, delineare con esattezza le probabili formazioni della diretta Juventus Empoli a partire dai bianconeri. Mister Thiago Motta potrebbe essere orientato verso il modulo 4-2-3-1 con Di Gregorio, Savona, Veiga, Gatti, McKennie, Locatelli, Thuram, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz e Kolo Muani potrebbe scavalcare Vlahovic all’ultimo. La scelta dei toscani di mister D’Aversa dovrebbe invece ricadere sul 3-5-2 con Vasquez, Goglichidze, Ismajli, De Sciglio, Gyasi, Fazzini, Maleh, Fazzini, Cacace, Esposito e Colombo per affrontare la trasferta di Torino.

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI, LE QUOTE

Le quote appaiono impietose per gli azzurri considerando l’eventuale esito finale deciso nel pronostico della diretta Juventus Empoli. Secondo quanto proposto da Snai, la Vecchia Signora parte dalla pole position per arrivare prima al traguardo indicando l’1 ad appena 1.35. Sul fronte opposto, i toscani hanno invece ben poche chances di conquistare il successo esterno con il 2 quotato persino a 8.50 mentre il pareggio potrebbe essere una soluzione allettante per gli scommettitori visto l’x a 4.75.