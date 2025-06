Diretta Juventus Empoli U16 streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della finale scudetto Under 16 Serie A e B.

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI U16: LA PARTITA SCUDETTO!

L’appuntamento con la diretta Juventus Empoli U16 scatta alle ore 20:00 di lunedì 23 giugno: al Benito Stirpe di Frosinone si gioca la finale scudetto del campionato Under 16 Serie A e B 2024-2025. Ci arrivano due delle squadre favorite per il titolo: entrambe, tanto per cominciare, avevano vinto il rispettivo girone.

Dell’Empoli in più bisogna dire che come Under 16 si è preso lo scudetto nel 2019, quello appena prima del Covid, e come ben noto è una realtà che a livello di settore giovanile ha sempre lavorato benissimo, accoppiando ai risultati la crescita esponenziale di parecchi calciatori.

Lo stesso si può dire della Juventus, già semifinalista Under 17 (ma poi eliminata quasi a sorpresa) e che ora può anche sfruttare il ponte della Next Gen in Serie C; i bianconeri non arrivavano in finale da sette anni, quando avevano perso nettamente contro l’Inter. Cosa succederà allora nella diretta Juventus Empoli U16?

Chi vincerà lo scudetto di categoria? Lo scopriremo insieme tra poco, nel frattempo come sempre dobbiamo provare a valutare, per quanto possibile, in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco andando a leggere insieme le probabili formazioni della finale di Frosinone.

COME VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS EMPOLI U16 IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà una messa in onda in tv per la diretta Juventus Empoli U16, ma potrete seguire questa finale scudetto in diretta streaming video, sul canale ufficiale Vivo Azzurro TV.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI U16

Studiando la diretta Juventus Empoli U16, scopriamo che Claudio Grauso sistema i suoi con un 4-3-3: le scelte potrebbero ricalcare quelle della semifinale di ritorno contro la Roma, quindi due centrali in Demichelis e Rocchetti a protezione del portiere Giaretta, con Rigo terzino destro e Del Fabro che opera sulla sinistra. In mezzo al campo la regia di Giambivacchio con la collaborazione di Brancato e Marchisio, che è il figlio di Claudio; poi il tridente offensivo, nel quale Corigliano e Salvai fanno da laterali alti con la prima punta che ancora una volta dovrebbe essere Santa Maria.

L’Empoli di Davide Moro potrebbe giocare con un 4-3-1-2: in porta andrebbe Bernice, davanti a lui la coppia centrale viene formata da Covelli e Conflitto e allora sulle corsie laterali, in qualità di terzini, ecco Ginestretti a destra e De Vita a sinistra. In mezzo al campo a giostrare la manovra sarebbe Biondini, schierato davanti alla difesa; con lui i due interni che sarebbero Lupoli e Lorenzi, quindi Orlandi il calciatore che fluttua tra le linee unendo centrocampo e attacco, davanti ci aspettiamo che siano ancora Perillo e Landi ad avere le due maglie da titolari per la finale scudetto contro la Juventus.