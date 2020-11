Diretta Juventus Ferencvaros/ Streaming video tv: tutto facile? (Champions League)

DIRETTA JUVENTUS FERENCVAROS: LA SERATA DI RONALDO!

Juventus Ferencvaros, in diretta dall’Allianz Stadium alle ore 21.00 di stasera, martedì 24 novembre, è una partita valida per la quarta giornata del girone G di Champions League 2020-2021. La diretta di Juventus Ferencvaros si presenta come una sfida che vede nettamente favoriti i bianconeri di Andrea Pirlo, già vittoriosi con un perentorio 1-4 nella partita d’andata in Ungheria e reduci anche in campionato da una ripartenza convincente dopo la sosta, grazie alla vittoria per 2-0 ai danni del Cagliari. La Juventus dunque sembra in crescita e ora ha l’occasione per blindare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con ben due giornate d’anticipo per poi giocarsi il primo posto con il Barcellona, anche se i blaugrana sono favoriti per questo obiettivo dopo il colpaccio allo Stadium. In ogni caso qualificarsi con due turni d’anticipo sarebbe già ottimo, approfittando di un girone nettamente diviso in due: il Ferencvaros potrà fare l’impresa a Torino memore del precedente di ben 55 anni fa, o più verosimilmente dovrà alzare bandiera bianca?

DIRETTA JUVENTUS FERENCVAROS IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Ferencvaros è un appuntamento in chiaro per tutti: la partita sarà infatti trasmessa su Canale 5, e dunque anche in mobilità attraverso il sito Mediaset Play selezionando il canale di riferimento. Come sempre poi gli abbonati alla televisione satellitare potranno sfruttare il loro decoder per seguire il match di Champions League su Sky, utilizzando qualora lo desiderino anche il servizio di diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FERENCVAROS

Qualche dubbio per Pirlo nelle probabili formazioni di Juventus Ferencvaros: senza Bonucci e Chiellini, in difesa dovrebbe puntare nuovamente su Demiral e De Ligt ma questa volta giocando con la difesa a quattro. Frabotta quindi può tornare titolare a sinistra con Cuadrado o Danilo sulla destra, mentre in porta tornerà Szczesny. A centrocampo potremmo vedere delle scelte diverse: McKennie e Bentancur titolari insieme a uno tra Rabiot e Arthur. In attacco Kulusevski alle spalle delle punte: possibile turno di riposo per Morata e occasione per Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo. Sergiy Rebrov dovrebbe invece schierare il Ferencvaros con il 4-2-3-1: a protezione del portiere Dibusz la retroguardia con centrali Blazic e Kovacevic, mentre come terzini dovremmo vedere capitan Lovrencsics e Helster. In mezzo al campo la coppia formata da Somalia e Kharatin, in vantaggio su Skvarka e Vécsei; sulla trequarti Mak insidia la maglia di Uzuni sulla sinistra, a destra invece dovrebbe essere confermato Isael e al centro dovrebbe giocare Chol Nguen alle spalle di Boli o Baturina, con il primo favorito come centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Juventus Ferencvaros in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Bianconeri nettamente favoriti: il segno 1 è quotato ad appena 1,08, mentre poi si sale a quota 11,00 in caso di pareggio (segno X) e fino ad addirittura 28,00 volte la posta in palio in caso di successo del Ferencvaros, per chi avrà creduto nel segno 2.



