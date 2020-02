Diretta Juventus Fiorentina Primavera/ Streaming video: sfida aperta (Coppa Italia)

Juventus Fiorentina Primavera, che sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 19 febbraio: siamo nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Primavera 2019-2020 ed è tutto ancora in bilico. L’andata è terminata infatti 1-1, il che ci dice che la squadra che eventualmente dovesse vincere sarebbe in finale; in caso di parità invece, lo 0-0 favorirà i bianconeri per la regola delle reti in trasferta mentre dal 2-2 in avanti sarebbero i viola a qualificarsi (un 1-1 porterebbe le due squadre ai tempi supplementari). In campionato la Juventus arriva dal pareggio casalingo contro l’Inter, secondo 1-1 consecutivo che l’ha comunque confermata in quarta posizione e dunque al momento proprietaria di un posto nei playoff; la Fiorentina sembra essere in ripresa e ha battuto il Torino di misura, ripartendo dopo due sconfitte in serie ma rimanendo per adesso in zona playout. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Juventus Fiorentina Primavera; aspettando il calcio d’inizio della semifinale di ritorno possiamo fare una breve analisi sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Juventus Fiorentina Primavera non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: per seguire la semifinale di ritorno di Coppa Italia dovrete dunque rivolgervi alle due emittenti ufficiali delle società, precisamente Juventus TV e Viola Channel, che la trasmetteranno integralmente e ovviamente con telecronaca “tifosa”. Entrambi i servizi sono disponibili soltanto in diretta streaming video, di conseguenza dovrete mettervi davanti a un computer oppure utilizzare dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Per Juventus Fiorentina Primavera Lamberto Zauli potrebbe confermare gli undici che hanno pareggiato la semifinale di andata; tuttavia c’è qualche dubbio, per esempio davanti Pablo Moreno e Kaly Sene cercano spazio e a lasciarlo loro potrebbero essere Da Graça e Tongya, quest’ultimo è comunque favorito sulla trequarti così come Petrelli da prima punta. A centrocampo dovremmo vedere ancora Filippo Ranocchia da schermo davanti alla difesa, con Fagioli e Ahamada a giostrare sulle mezzali; Dragusin e Gozzi Iweru proteggeranno il portiere italo-uruguaiano Israel, Daniel Leo e Anzolin correranno sulle fasce laterali. La Fiorentina di Emiliano Bigica si presenta con un 4-3-3 nel quale Dutu e Dalle Mure proteggono Brancolini, Edoardo Pierozzi e Ponsi sono i due terzini mentre Fiorini opererà in cabina di regia avendo al suo fianco il supporto di Beloko e Lovisa, che sono favoriti su Agostinelli e Corradini per le maglie da interni. Nel tridente offensivo Kukovec sarà la prima punta, Fruk e Koffi dovrebbero senza problemi conservare il loro posto da esterni ma attenzione a Spalluto e Niccolò Pierozzi che se la giocano.



