Diretta Juventus Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: squadre in buona forma

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA: SARA’ UNA GARA EQUILIBRATA

Juventus Fiorentina Primavera, in diretta sabato 12 febbraio alle ore 15:00, è valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri sono reduci dal pareggio in trasferta conseguito sul campo della Spal, gara terminata a reti bianche. La squadra allenata da Andrea Bonatti sta vivendo un buon periodo di forma, infatti nelle ultime cinque giornate ha conseguito tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, arrivata nella sfida contro il Cagliari. La Juventus Primavera occupa la terza posizione in classifica con 28 punti.

La Fiorentina Primavera arriva alla sfida con la Juventus, dopo aver vinto in casa della Spal con un netto 0-2. La formazione allenata da Alberto Aquilani, ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate, tra cui il 2-1 contro il Bologna. Questi risultati hanno portato la viola in sesta posizione con 27 punti, ma con una gara in meno giocata rispetto alle squadre che la precedono. Nella partita di andata, disputata lo scorso agosto, la Juventus ha conquistato i tre punti, battendo la Fiorentina 1-2.

JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Juventus Fiorentina Primavera, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore dei bianconeri, Andrea Bonatti, dovrebbe schierare la sua formazione con il modulo 4-4-2. Questa la probabile formazione titolare della Juventus Primavera: Senko; Savona, Citi, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Chibozo, Cerri.​

Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, dovrebbe rispondere con un modulo più offensivo rispetto ai padroni di casa, il 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare della viola, in vista della trasferta che disputerà in casa della Juventus Primavera: Andonov, Corradini, Bianco, Agostinelli, Capasso, Romani, Favasuli, Toci, Koffi, Kayode, Seck.



