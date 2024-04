DIRETTA/ Juventus Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Vlahovic vs Belotti, via! (7 aprile 2024)

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che vede affrontarsi Juventus Fiorentina è sicuramente tra le più importanti all’interno della storia di questo meraviglioso campionato. La rivalità e la storia che queste due formazioni hanno presentato all’interno dei campi sportivi, ci permette di aspettarci un grande match. La classifica vede al momento la formazione bianconera ferma al terzo posto con 59 punti ed un momento di forma piuttosto negativo. Nelle ultime 10 partite la squadra allenata da Allegri ha ottenuto solamente due vittorie con quattro sconfitte e altrettanti pareggi. Dall’altra parte la Fiorentina ha raccolto 43 punti in 29 partite di campionato, riuscendo a qualificarsi al turno successivo anche della Europa Conference League.

Nell’ultimo turno la squadra viola è uscita sconfitta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze con il risultato di 1-2 affrontando il Milan, dopo la magia del portoghese Leao. La sfida di quest’oggi è fondamentale non soltanto per la classifica ma anche per il morale delle due tifoserie. Ecco ora le formazioni ufficiali: la diretta di Juventus Fiorentina comincia! JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Milenkovic, L. Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano (Marco Genduso)

JUVENTUS FIORENTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juventus Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Juventus Fiorentina sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

JUVENTUS FIORENTINA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Juventus Fiorentina presenta una rivalità storica per il calcio italiano. Seguendo i precedenti storici tra queste due formazioni, le due squadre si sono affrontate per la bellezza di 191 incontri. L’ago della bilancia pende dalle parti dei bianconeri con 91 successi; seguono i pareggi che risultano essere 59 mentre 41 le vittorie della formazione in maglia viola.

Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 20 ottobre 2013 con vittoria dei toscani con il risultato di 4-2. Doppio vantaggio bianconero con Tevez e Pogba prima della super rimonta viola firmata da uno scatenato Giuseppe Rossi, autore di tre gol, e Joaquin. Un’altra sfida degna di nota è sicuramente quella giocata il 13 dicembre 2015 con vittoria della Juventus con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Cuadrado, Mandzukic e Dybala. La gara di andata di questo campionato è invece terminata con il successo di misura dei bianconeri grazie alla rete di Miretti. (Marco Genduso)

JUVENTUS FIORENTINA: I BIANCONERI PER RIPARTIRE!

Juventus Fiorentina, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. La Juventus è tornata a lottare per il vertice dopo un’annata segnata da tumultuosi eventi extracampo. L’obiettivo principale dei bianconeri rimane quello di garantirsi un posto in Champions League. Nonostante un rendimento complessivamente positivo, la squadra di Massimiliano Allegri ha accusato un calo nelle ultime settimane, registrando una sola vittoria nelle ultime nove partite. Attualmente occupa il terzo posto in classifica con 59 punti, distanziata di sei punti dal secondo posto occupato dal Milan e in vantaggio di due punti sul quarto posto occupato dal Bologna. Nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 1-0 in trasferta contro la Lazio.

In Coppa Italia però i bianconeri si sono riscattati, battendo 2-0 i biancazzurri e ipotecando l’accesso in finale. La Fiorentina continua a sognare in grande dopo un’ottima prima parte di stagione. Nonostante un calo di forma nelle ultime settimane, i viola mirano ancora alla zona Champions. Attualmente si trovano al decimo posto in classifica con 43 punti, distanziati di quattordici punti dal quarto posto ma con una partita in meno da disputare. La squadra di Italiano ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime undici partite. Nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 2-1 in casa contro il Milan.

Le probabili formazioni della diretta Juventus Fiorentina, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Ikonè; Belotti.

JUVENTUS FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











