Diretta/ Juventus Fiorentina streaming video tv: una classica (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA: VIOLA IN CRISI!

La diretta Juventus Fiorentina, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle 18:00, racconta di una sfida senza tempo tra bianconeri e viola. La squadra di Allegri, reduci dalla vittoria con la Salernitana di martedì, ha superato gli stessi rivali toscani andando a 26 punti contro i 24 dei gigliati che invece non trovano la via del successo dal 7 gennaio con il Sassuolo. Da lì in poi tre sconfitte e un pareggio.

Diretta/ Fiorentina Udinese Primavera (risultato finale 2-1): decide il solito Toci!

La Juventus in casa ha un score di tutto rispetto con sette vittorie in undici partite, condite da tre ulteriori pareggi e una sola sconfitta ovvero la recente gara contro il Monza. Se la passe certamente peggio la Fiorentina lontano da casa. In trasferta i viola hanno vinto solo due volte in dieci gare, pareggiandone tre e perdendone la metà.

Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Diretta tv: Fagioli sarà titolare domani?

JUVENTUS FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Juventus Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La piattaforma ha acquistato i diritti delle gare di Serie A che saranno accessibili al pubblico una volta acquistato l’abbonamento mensile oppure stagionale.

Sarà inoltre possibile attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

JUVENTUS FIORENTINA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Fiorentina vedono i padroni di casa disporsi col 3-5-1-1 dando come di consueto il compito a Szczesny di difendere la porta. In difesa trio brasiliano con Danilo, Bremer e Alex Sandro. Torna Chiesa dal primo minuto, spazio Fagioli dopo l’infortunio di Miretti e per Locatelli con Rabiot e Kostic esterno. Davanti Di Maria supporterà Vlahovic.

Pronostico Juventus Fiorentina/ De Sisti: “Italiano, credici!” (esclusiva)

La Fiorentina risponde con il 4-2-3-1 che vede Terracciano tra i pali, difesa a quattro tra Dodò, Milenkovic, Quarta e Biraghi. Il marocchino Amrabat formerà con Barak la coppia di mediani che si troverà davanti una batteria difensiva con Ikoné, Bonaventura e Gonzalez più Jovic unica punta.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Juventus Fiorentina indicano i bianconeri favoriti con una quota offerta da Snai a 1.87. L’eventualità di un pareggio è data a 3.50, poco meno della quota 4 relativa e associata alla viola.

Entrambe le squadre a segno viene dato a 1.80 contro gli 1.90 della giocata opposta. Interessante l’Over 2.5 a 1.97, appena sotto il raddoppio pulito. Riusciranno i ragazzi di Italiano ad uscire dallo Juventus Stadium senza ossa rotte? Se sì, la quota andrà moltiplicata per 1.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA