Diretta/ Juventus Fiorentina (Supercoppa Donne) streaming e tv: Juve favorita

Juventus Fiorentina, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, in programma domenica 10 gennaio 2021 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la finale della Supercoppa femminile. Un trofeo in ballo tra quelle che sono da tempo le dominatrici della scena del calcio femminile in Italia, nonché le squadre che hanno rappresentato il paese nell’ultima Champions League. Bianconere comprensibilmente favorite non solo per il dominio che le bianconere hanno imposto nelle ultime stagioni, ma anche alla luce dell’ultimo scontro diretto che ha visto la Juventus piegare le viola con un poker.

Nelle ultime cinque gare disputate la Juventus ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte considerando i match di Champions contro il Lione, realizzando 10 gol e subendone 9. La Fiorentina invece ha messo in fila 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 6 reti e subendone 5. Due squadre equilibrate anche se dal punto di vista offensivo sin dalle performance messe in mostra in campionato la Juventus ha dimostrato di avere qualcosa in più.

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina femminile sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA FEMMINILE

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina Femminile, sfida che andrà in scena presso lo stadio Comunale di Chiavari. Le padrone di casa saranno schierate dal tecnico Rita Guarino con un 4-3-3: Giuliani; Lundorf, Salvai, Gama, Boattin; Caruso, Galli, Rosucci; Maria Alves, Girelli, Hurtig. Le ospiti guidate in panchina da Antonio Cincotta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Schroffenegger; Thøgersen, Tortelli, Quinn, Vigilucci; Mascarello, Middag; Bonetti, Neto, Kim; Sabatino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Supercoppa femminile tra Juventus e Fiorentina, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.70, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.40.



