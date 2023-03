Diretta/ Juventus Friburgo, video streaming tv: crocevia decisivo (Europa League)

DIRETTA JUVENTUS FRIBURGO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Juventus Friburgo, in diretta giovedì 9 marzo 2023 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Un test probante per la formazione di Massimiliano Allegri, pronta a tutto per dire la sua nella competizione europea dopo l’amara eliminazione in Champions.

La Juventus arriva a questa sfida dal successo ai sedicesimi di finale contro il Nantes: dopo l’1-1 dell’andata, la netta vittoria per 0-3 al ritorno. Il Friburgo, invece, arriva da una striscia positiva in campionato: i tedeschi sono reduci dal pareggio per 0-0 contro il Borussia Monchengladbach.

JUVENTUS FRIBURGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Juventus Friburgo sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Juventus Friburgo, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FRIBURGO

Qualche dubbio da sciogliere per gli allenatori di Juventus e Friburgo, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai bianconeri, Allegri sceglie il 3-5-2: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Valhovic. Passiamo adesso ai tedeschi, in campo con il 3-5-2: Flekken, Sildillia, Ginter, Lienhart, Eggestein, Kubler, Hofler, Gunter, Grifo, Sallai, Holer.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Juventus nettamente favorita sul Friburgo secondo i bookmakers. Andiamo ad analizzare le quote per le scommesse di Eurobet: la vittoria della Juventus è a 1,63, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo del Friburgo è a 5,40. Passiamo adesso alle quote sul numero di reti: Over 2,5 a 2,10 e Under 2,5 a 1,67. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 2,05 e 1,70.

