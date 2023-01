Diretta/ Juventus Frosinone Primavera streaming video tv: gara interessante a Vinovo

LA QUARTA SFIDA LA QUINTA AL CAMPO ALE&RICKY

La diretta di Juventus Frosinone Primavera, match in programma sabato 21 gennaio alle ore 13:00, racconta di due squadre dal rendimento altalenante. I bianconeri infatti non riescono più a trovare la stabilità di una volta, con tante ombre e poche luci nelle ultime cinque gare che hanno vista la squadra di Montero perdere contro Napoli e Roma così come pareggiare con Lecce e Inter. L’ultima vittoria è datata 29 ottobre 2022 sul campo del Cesena, ma da lì in poi si sono susseguite quattro gare senza successo. Anche il Frosinone ha avuto una flessione rispetto ad un avvio di campionato show. Sebbene nell’ultimo turno sia arrivata la vittoria contro l’Atalanta, i ciociari erano finiti in un tunnel di gare senza successo durato sei partite.

Se c’è un fattore che ha sempre accompagnato la Juventus è quello relativo alle gare in casa. I bianconeri non hanno mai perso a Vinovo con quattro vittorie consecutive prima dei recenti due pareggi e una differenza reti che vede 17 gol fatti e solo 4 subiti. Numeri che si vanno a scontrare con quelli del Frosinone fuori casa, anch’essi molto positivi con quattro vittorie e tre pareggi in sette incontri. Dunque, né la Vecchia Signora in casa né i gialloblu in trasferta hanno mai perso.

JUVENTUS FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Juventus Frosinone Primavera verrà trasmessa da SportItalia, canale 60 del digitale terreste e detentore dei diritti del campionato di categoria. Da sempre, l’emittente televisiva in questione offre il proprio servizio completamente gratuito, in chiaro su tutto il territorio nazionale.

La diretta streaming video invece di Juventus Frosinone Primavera avverrà attraverso l’applicazione di Sportitalia su qualsiasi dispositivo mobile (computer, smartphone, tablet) oppure tramite il sito ufficiale di Sportitalia.

JUVENTUS FROSINONE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Juventus Frosinone raccontano dei padroni di casa che con ogni probabilità scenderanno in campo con il 4-3-3. Daffara in porta, Dellavalle-Citi comporanno la cerniera difensiva con Stefano Turco a destra e Rouhi a sinistra. A centrocampo il pallino del gioco passerà per Doratiotto con Hasa, nativo proprio ciociaro, e Nonge ad ultimare il reparto. In attacco muscoli e fantasia con Mancini-Turco-Yldiz.

Stesso modulo per il Frosinone che tra i pali schiererà Di Chiara. Rosati laterale difensivo di destra, Pahic e Bracaglia al centro della difesa e Maestrelli terzino di sinistra. Cangianiello in regia, Mulattieri (in gol con l’Atalanta) e Millazzo chiudono il centrocampo. In attacco la velocità di Afi sulla destra e quella di Condello sul lato opposto. Il centravanti sarà Selvini.

