DIRETTA/ Juventus Frosinone video streaming Canale 5: in Coppa Italia è sfida inedita (11 gennaio 2024)

DIRETTA JUVENTUS FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Frosinone rappresenta a suo modo un inedito: le due squadre infatti non si sono mai affrontate in Coppa Italia, e dunque sarà una prima volta molto interessante. In generale invece il testa a testa ci propone sette partite: domina la Juventus che ha vinto in sei occasioni, l’unico pareggio è quello del settembre 2015 quando i bianconeri avevano iniziato malissimo il campionato (ma avrebbero poi rivinto lo scudetto) ed erano stati fermati da una squadra al primo anno di sempre in Serie A, a segno con un colpo di testa di Leonardo Blanchard (al 92’ minuto) dopo il gol iniziale di Simone Zaza.

Per il resto, come detto, la Juventus ha dominato: le due squadre si sono affrontate anche in Serie B nella stagione 2006-2007 e i bianconeri hanno vinto due volte, da ricordare il successo interno di ottobre (eravamo chiaramente allostadio Olimpico) perché la partita era stata risolta da Alessandro Del Piero, che proprio quel giorno aveva festeggiato la rete numero 200 con la maglia della Vecchia Signora. L’ultima all’Allianz Stadium è del febbraio 2019: allenata da Massimiliano Allegri, nel finale del primo ciclo bianconero, la Juventus aveva vinto 3-0 con i gol di Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Juventus Frosinone andrà in onda in chiaro su Canale 5 visto che la Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset, ma per chi non sarà a casa e vorrà seguire comunque la partita sappiate che la diretta andrà in onda anche in streaming sulla piattaforma Infinity, sempre di Mediaset.

PARTITA SENZA STORIA…

La diretta di Juventus-Frosinone si preannuncia come uno scontro interessante, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo. La Juventus, nonostante la posizione di favorita, non dovrebbe sottovalutare il Frosinone, che arriva a questa partita galvanizzato dalla recente vittoria contro il Napoli. Il Frosinone, sfruttando il momento positivo, cercherà di fare il colpaccio contro una squadra di calibro come la Juventus. La vittoria ottenuta contro il Napoli potrebbe aver dato alla squadra ciociara un surplus di fiducia e determinazione. D’altro canto, la Juventus, consapevole della propria forza e desiderosa di continuare il proprio cammino in Coppa Italia, cercherà di imporsi sfruttando il fattore campo e la sua qualità individuale.

Nonostante il risultato convincente ottenuto in campionato contro il Frosinone, la squadra di casa dovrà rimanere concentrata e affrontare la partita con la giusta mentalità. La Coppa Italia spesso regala sorprese, e il Frosinone potrebbe cercare di sfruttare questa competizione per continuare a stupire. D’altro canto, la Juventus, abituata a competere ai massimi livelli, cercherà di gestire la partita con autorità e qualità. La sfida si prospetta aperta, con il Frosinone che potrebbe cercare di giocare sulle fasce dell’inesperienza della Juventus in questa stagione, mentre i bianconeri punteranno a far valere la propria superiorità tecnica e tattica. Sarà interessante vedere come si svilupperà il match e se il Frosinone riuscirà a replicare la prestazione positiva ottenuta contro il Napoli.

JUVENTUS FROSINONE: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Juventus-Frosinone presenta alcune incognite legate alle probabili formazioni, con la Juventus che potrebbe optare per alcune rotazioni nel proprio undici titolare. In porta, Perin potrebbe essere schierato al posto del solito titolare Szczęsny, dando al portiere di riserva l’opportunità di difendere i pali. In difesa, Gatti potrebbe guadagnare una maglia da titolare, soprattutto considerando l’indisponibilità di un difensore chiave in campionato. Nell’attacco della Juventus, il tecnico avrà delle decisioni da prendere, con il dubbio tra Vlahović e Milik per affiancare Yıldız. Inoltre, la presenza di Chiesa dipenderà dal suo recupero da eventuali infortuni, rendendo la scelta dell’attacco un’incognita.

Il Frosinone, consapevole dell’importanza della partita, schiererà probabilmente la formazione migliore disponibile. Soule potrebbe essere impiegato come attaccante esterno di destra, mentre Cheddira potrebbe ricoprire il ruolo di punta centrale. La squadra ospite cercherà di mettere in campo una formazione competitiva per cercare di ottenere un risultato positivo contro la Juventus. In questa fase della Coppa Italia, dove ogni partita è decisiva, entrambe le squadre vorranno avanzare e cercare di raggiungere traguardi importanti nella competizione. Sarà interessante vedere come i due allenatori gestiranno le formazioni e come i giocatori risponderanno sul campo in questa partita ad eliminazione diretta.

JUVENTUS FROSINONE, LE QUOTE

La diretta di Juventus Frosinone nasconde delle quote molto invitanti, segnaliamo l’1,8 per la vittoria dei bianconeri sul sito di Better, mentre il segno X su Bet365 porterebbe ad un guadagno di 2 rispetto all’importo scommesso, mentre per la vittoria del Frosinone, molto sfavorito, si vincerebbe una quota del 2,8 su Eurobet.











