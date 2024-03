Diretta/ Juventus Genoa, diretta streaming tv: lunch-match a Torino (Serie A, 17 marzo 2024)

DIRETTA JUVENTUS GENOA, CERCASI VITTORIA DISPERATAMENTE

La diretta Juventus Genoa, in programma domenica 17 marzo alle ore 12:30, racconta della 29esima giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci da due partite di fila senza vittorie avendo perso contro il Napoli al Maradona e pareggiato in casa con l’Atalanta. L’ultimo successo è del 25 febbraio nella sfida col Frosinone.

Il Genoa anche non sta vivendo un periodo fantasmagorico. Basti pensare che negli ultimi 180′ non è stato guadagnato nemmeno un punto dato che sono arrivati i ko contro Inter e Monza rispettivamente 2-1 e 3-2. I rossoblu sono in una posizione tranquilla e possono giocare a Torino senza pressioni.

JUVENTUS GENOA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Juventus Genoa sarà disponibile sia su Sky che su Dazn. La gara dell’Allianz Stadium fa parte del blocco di tre partite condivise dunque si potrà vedere anche solo con uno dei due abbonamenti.

La diretta streaming di Juventus Genoa sarà dunque visibile sia sull’app di Dazn che su quella di Sky ovvero Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

JUVENTUS GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Genoa vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Szczesny, difesa a tre con Gatti, Bremer e Danilo. Agiranno da esterni Cambiaso e Kostico con McKennie, Locatelli e Miretti a centrocampo. In attacco Chiesa e Vlahovic.

Il Genoa replica con l’assetto tattico 3-5-1-1. Il portiere sarà Martinez, difeso qualche metro più avanti dal trio De Winter, Bani e Vasquez. A centrocampo Messias, Frendrup, Badelj, Malinovskyi e Spence. In avanti scelti Gudmundsson e Retegui.

JUVENTUS GENOA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus Genoa danno favorita la squadra di casa a 1.45. Secondo bet365, la X vale 4 mentre il 2 fisso ben 7.50.

L’Over 2.5 è dato a 2.15 contr l’1.67 dell’Under alla stessa soglia. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.25 e 1.57.











