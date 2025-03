Il 16 marzo alle 13:00, si gioca una partita fondamentale per l’accesso ai playoff del campionato Primavera: la diretta Juventus – Genoa. La Juventus, attualmente quinta con 49 punti, è in piena zona playoff, mentre il Genoa, ottavo a 44 punti, è a soli cinque punti di distanza e ha ancora una possibilità concreta di entrare nelle prime posizioni. La squadra di casa parte favorita grazie al fattore campo e a uno degli attacchi più prolifici del campionato, ma dovrà fare attenzione a non sottovalutare gli ospiti, che possono contare su uno degli attaccanti più prolifici della competizione: Tommaso Ghirardello, terzo in classifica marcatori con 15 gol.

La Juventus arriva da una pesante sconfitta per 2-0 contro il Cagliari, che ha interrotto una serie di due vittorie consecutive, mentre il Genoa è reduce da un’altra sconfitta, stavolta contro l’Atalanta. All’andata, il Genoa aveva imposto un netto 3-0 ai bianconeri, quindi la Juventus sarà determinata a rifarsi e a consolidare il suo posto in zona playoff.

