DIRETTA/ Juventus Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (22 ottobre 2023)

DIRETTA JUVENTUS GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende finalmente il via la diretta di Juventus Genoa Primavera, e allora possiamo raccontare che questa partita in epoca recente ha fatto registrare tre vittorie consecutive per i giovani bianconeri, che nelle ultime dieci hanno ottenuto cinque successi a fronte di tre sconfitte. Una di queste affermazioni della Juventus è arrivata ai supplementari, in un ottavo di Coppa Italia Primavera con gol decisivo di Luka Markovic, e grande beffa per il Grifone che, in vantaggio con Flavio Bianchi a un quarto d’ora dal termine, aveva subito su rigore (trasformato da Elia Petrelli) il gol del pareggio al 93’ minuto, per poi appunto venire eliminato.

L’ultima vittoria casalinga della Juventus è del novembre 2021: anche qui rete al fotofinish, di Alessandro Citi al 94’, in precedenza il Genoa aveva risposto con Michele Besaggio al vantaggio di Gabriele Mulazzi. L’affermazione più recente che il Grifone ha raccolto in terra piemontese è invece del marzo 2020, cioè appena prima del lockdown: altro gol allo scadere ma stavolta rossoblu, Kevin Buonavoglia aveva completato una rimonta già iniziata da Laurens Serpe che aveva pareggiato la rete di Kaly Sène. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, perché ci siamo: la diretta di Juventus Genoa Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Genoa Primavera viene trasmessa su Sportitalia, vale a dire il canale principale di questa emittente: lo trovate al numero 60 del vostro telecomando, dunque visione in chiaro per tutti. Bisogna poi parlare dell’opzione fornita in diretta streaming video, perché in questo caso ci sono due alternative per assistere alla partita del campionato 1: la prima è quella di visitare il portale www.sportitalia.com, la seconda invece è quella di installare e attivare l’app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

JUVENTUS GENOA PRIMAVERA: IMPORTANTE PER I BIANCONERI!

Juventus Genoa Primavera, partita diretta dal signor Andrea Calzavara, si gioca alle ore 10:30 di domenica 22 ottobre: matinée dedicata alla settima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024, che torna a farci compagnia dopo la sosta per le nazionali. Per la Juventus si tratta di uscire dalla crisi: troppo poco il pareggio sul campo della Lazio, dopo un ottimo avvio la squadra di Paolo Montero si è persa inanellando una serie di sconfitte che l’hanno portata pericolosamente vicina alla zona retrocessione, la stagione è lunga ma bisogna rialzare immediatamente la testa.

Il Genoa ha un punto in più, ma forse anche obiettivi diversi; per di più il Grifone arriva da una vittoria, perché due settimane fa ha vinto in trasferta contro il Bologna e dunque ha anche operato il sorpasso a danno dei bianconeri, lanciandosi idealmente anche verso un possibile playoff. Staremo a vedere quello che succederà tra poco nella diretta di Juventus Genoa Primavera, ma intanto dobbiamo fare qualche considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA PRIMAVERA

Montero perde Lorenzo Anghelé per tre giornate: in Juventus Genoa Primavera sulla trequarti troverà spazio uno tra Michele Scienza e Firman, con Biggi o Pugno da prima punta e Vacca che sarà l’altro giocatore tra le linee. In mezzo al campo Augusto Owusu potrebbe prendere il posto di Florea, andando così ad affiancare Ripani; Stefano Turco e Pagnucco sulle corsie laterali, in difesa dovrebbe essere tutto confermato con una linea che sarà formata da Bruno Martinez, Bassino e Javier Gil a protezione del portiere Vinarcik.

Il Genoa di Alessandro Agostini è schierato con il 4-2-3-1: in porta va Consiglio, davanti a lui Pittino e Faroukou Cissé con due terzini che saranno Scaravilli e Sarpa. A centrocampo Palella e Arboscello sono insidiati da Kuavita e Gianluca Rossi per formare la cerniera di protezione alla difesa; poi avremo una linea di trequarti con Christos Papadopoulos in posizione centrale, Fini che agirebbe sulla destra e Omar sul versante opposto. Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, sono in tre a giocarselo: il favorito resta Papastylianou, ma Bornosuzov e Ghirardello rappresentano alternative concrete a questa prima scelta.











