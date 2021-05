Diretta Juventus Genoa Primavera/ Streaming video tv: Bonatti, missione fase finale

DIRETTA JUVENTUS GENOA PRIMAVERA: BIANCONERI ARREMBANTI

Juventus Genoa Primavera, che verrà diretta dal signor Sajmir Kumara, si gioca alle ore 11:00 di sabato 22 maggio e rientra nel programma della 24^ giornata per il campionato Primavera 1 2020-2021. Dopo la vittoria nel posticipo contro la Lazio, i giovani bianconeri continuano a inseguire un posto nella fase finale del torneo: sono tornati a festeggiare 3 punti e così restano a contatto con l’Inter che, peraltro, oggi sfida la Roma terza e potrebbe dunque perdere terreno, o comunque permettere ad Andrea Bonatti di recuperare rispetto a una delle due.

Il Genoa invece è reduce dall’incredibile sconfitta interna contro l’Empoli (3-5): in questo modo ha mancato quello che sarebbe stato il sorpasso ai toscani, che invece rappresentano la quota da raggiungere per i playoff e si trovano attualmente a +5, con tre squadre tra loro e il Grifone. Aspettando che la diretta di Juventus Genoa Primavera cominci, proviamo ora a fare una breve valutazione sui temi principali della partita, iniziando come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Genoa Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che è aperto a tutti e che trovate al numero 60 del digitale terrestre: sappiamo ormai che questa emittente fornisce tutte le gare del campionato Primavera 1 anche attraverso altri strumenti. Nello specifico, per seguire questa partita in diretta streaming video, potrete rivolgervi al sito www.sportitalia.com oppure installare l’app Sportitalia, sempre senza costi, su dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA PRIMAVERA

Bonatti dovrebbe puntare sul 4-4-2 in Juventus Genoa Primavera: ancora out Da Graça, in attacco viaggiano verso la conferma Sekulov e Chibozo anche se Leonardo Cerri spera nel posto, allo stesso modo Omic potrebbe prendere la maglia di Barrenechea o Miretti in mezzo al campo. Matias Soulé e Iling saranno gli esterni, entrambi molto offensivi, che partiranno dal centrocampo; alle loro spalle Mulazzi e Ntenda restano in vantaggio, Riccio e Nzouango Bikien saranno schierati a protezione di Garofani. Out anche il bomber del Genoa Primavera, perché Yayah Kallon è squalificato: senza di lui, Luca Chiappino dovrebbe puntare su Della Pietra come esterno offensivo sulla trequarti, confermando Boli e Besaggio su quella linea e Giordano Conti da centravanti. In mezzo, Eyango e Sadiku restano favoriti sulla concorrenza di Maglione e Fossati; Dellepiane e Boci dovrebbero essere i due laterali bassi, in mezzo alla difesa conferma per Gjini e Dumbravanu a protezione del portiere Agostino.

