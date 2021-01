Diretta Juventus Genoa/ Streaming video Rai: all’Allianz negli ottavi (Coppa Italia)

DIRETTA JUVENTUS GENOA: I BIANCONERI SONO FAVORITI

Juventus Genoa è in diretta dall’Allianz Stadium, e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 13 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021. Esordio stagionale per i bianconeri, che sono chiamati ad un periodo importante: settimana prossima la Supercoppa contro il Napoli, prima ancora il derby d’Italia contro l’Inter per provare a riavvicinare la corsa scudetto, venendo da due vittorie consecutive (soprattutto quella di San Siro sul Milan) che ha ridato fiato a una squadra che sicuramente deve ancora migliorare in tanti aspetti, ma sta forse iniziando a vedere un futuro più luminoso trovando passo dopo passo la quadratura del cerchio.

Naturalmente i bianconeri sono favoriti stasera, ma non devono sottovalutare un Genoa che ha già cambiato allenatore, e che con il ritorno di Davide Ballardini sembra aver voltato pagina: fondamentale la vittoria contro il Bologna per uscire finalmente dalla zona retrocessione, ora bisognerà trovare la giusta continuità per portare a casa l’obiettivo e magari togliersi anche qualche soddisfazione. Vedremo quello che succederà nella diretta di Juventus Genoa; intanto possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori sulle loro squadre, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Genoa, così come tutte quelle che riguardano la Coppa Italia, sarà trasmessa dalla televisione di stato e quindi disponibile in chiaro per tutti: in questo caso il match andrà in scena su Rai 1, e potrà essere seguito anche in assenza di un televisore grazie alla stessa emittente, che fornisce senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video semplicemente visitando il sito (www.raiplay.it) o l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

In Juventus Genoa Pirlo deve fare i conti con una squadra decimata: si sono fermati anche Dybala e McKennie, per entrambi riposo comunque precauzionale e allora potremmo vedere Morata al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco. Lo spagnolo sarà quasi certamente titolare; l’alternativa è Kulusevski con riposo per CR7, ma lo svedese potrebbe anche giocare come esterno di centrocampo con Bernardeschi sull’altro versante, relegando in panchina Ramsey. In mezzo la coppia più probabile è quella con Arthur e Rabiot, in difesa davanti a Buffon – che torna titolare – avremo Bonucci e Demiral ma con il possibile inserimento di Chiellini, l’altra sorpresa potrebbe essere Dragusin a sinistra (al posto di Frabotta), a destra giocherà Danilo.

Ballardini opta per un 3-5-2 nel quale Marchetti dovrebbe essere il portiere; davanti a lui Cristian Zapata comanda una difesa che verrà completata da Bani e Goldaniga, avanzano in mediana i due laterali che saranno Ghiglione e Luca Pellegrini. Quest’ultimo è in prestito dalla Juventus, mentre futuro bianconero è Rovella che giocherà come mezzala in un centrocampo nel quale Zajc e Melegoni si giocano la maglia da regista, poi avremo Sturaro (altro ex della partita) che è in ballottaggio con Lerager. Da valutare anche le maglie per l’attacco: probabilmente i favoriti sono il sorprendente uzbeko Shomurodov e Scamacca, con Destro e Pandev che sono pronti a subentrare a partita in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Juventus Genoa e quindi possiamo andare a vedere quali siano le previsioni del bookmaker per la partita di Coppa Italia. Il segno 1 per il successo dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,27 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola la vittoria esterna porta in dote una vincita corrispondente a 10,00 volte la vostra puntata. Abbiamo infine il segno X per l’eventualità del pareggio: in questo caso andreste a intascare una cifra pari a 5,75 volte la giocata sul tavolo.



